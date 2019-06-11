Audi отзывает электрокроссоверы Audi e-tron из-за риска короткого замыкания и возгорания батарей

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Немецкий автопроизводитель Audi отзывает часть уже проданных электрических кроссоверов Audi e-tron из-за проблем с герметизацией аккумуляторной батареи, в которую может попадать влага, что в свою очередь способно вызвать короткое замыкание и пожар.

Программа отзыва коснется 540 электромобилей, уже доставленных покупателям, всего данная проблема затронет 1644 экземпляров. Ни одного реального инцидента еще не произошло, однако инженеры компании обнаружили данную проблему в пяти электромобилях и решили не рисковать.

Проблема связана с некачественным уплотнением силового кабеля на участке между аккумуляторами и зарядным портом. Если по какой-либо причине на кабеле накапливается влага, то она может протечь внутрь аккумуляторного блока и вызвать замыкание. Для исправления проблемы владельцев Audi e-tron вызовут к дилерам.

Владельцам «проблемных» Audi e-tron разрешают пользоваться своими электромобилями, однако если они увидят предупреждение на приборной панели, то им рекомендуется припарковать его, не подвергать заряду и вызвать эвакуатор. По словам представителей Audi, новая партия электромобилей данной модели лишена данной проблемы.

Источник: Electrek