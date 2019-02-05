Авиакомпания Ernest Airlines расширит авиапарк на дополнительные 17 самолётов Airbus и откроет три новых направления из Украины

Авиакомпания Ernest Airlines расширяет свой парк авиатехники. Так, компания получила свой первый самолет A320CEO от Airbus по договору лизинга. Этот борт стал уже третьим Airbus из 20 самолетов A320, которые пополнят флот Ernest Airlines до 2025 года. Новый самолёт A320CEO рассчитан на 180 мест эконом-класса.

В следующем году итальянский лоукост компания планирует пополнить свой авиапарк пятью новыми самолётами A320, и еще четыре должны поступить в 2020 году. При этом Ernest Airlines станет первой итальянской авиакомпанией, которая получит A320NEO, это произойдёт в феврале 2020 года.

Также отмечается, что сеть Ernest Airlines стремительно развивается в направлениях между Италией, Албанией и Украиной. В марте 2019 года будет запущено новое направление из аэропорта «Киев», рейсы будут выполняться в Геную (Италия). Кроме того, лоукост-авиакомпания Ernest Airlines с 21 марта 2019 года запустит регулярные рейсы из Харькова в Рим и Милан (Италия).

Источник: Facebook