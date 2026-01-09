Новости Игры 09.01.2026 comment views icon

Avowed выходит на PlayStation 5 и получит большое обновление — предзаказы уже доступны

Avowed виходить на PlayStation 5 та отримає велике оновлення — передзамовлення вже доступні

Avowed от Obsidian, которая ранее была эксклюзивом Xbox, идет на PlayStation 5. Игра также получит обновление с новыми расами и изменением геймплея.

На PS5 будут доступны два издания: Standard Edition за $49,99 и Premium Edition за $59,99, которые уже можно предзаказать. Как сообщает Sony, «эти цены будут отражены во всех других магазинах, где можно приобрести Avowed».

«Эта фэнтезийная ролевая игра от первого лица, действие которой происходит в богатом мире Эоры, ставит вас в роль посланника, посланного, чтобы расследовать распространение чумы, которая угрожает не только миру, но и чему-то гораздо более личному. Исследуйте опасную и прекрасную землю, сформированную древней магией. Путешествуйте по ее диким просторам, раскрывайте скрытые истины и углубляйтесь в тайны, спрятанные под ее поверхностью. Играйте, экспериментируя с широким спектром оружия, способностей и сил в бою, который вознаграждает креативность и адаптивность. Формируйте свое путешествие через выбор, который вы делаете, от того, как вы боретесь и исследуете, до того, как вы отвечаете Живым Землям, когда они сопротивляются», — говорится в официальном анонсе.

Поиграть в Avowed на PS5 можно будет с 17 февраля, к первой годовщине игры. Другое изменение, дата выхода которого еще неизвестна — ,множество изменений, которые получат также и игроки PlayStation. Windows Central рассказывает, что Obsidian анонсировала большое обновление, которое запланировано в 2026 году. Во время мероприятия New Game Plus Showcase студия очертила изменения в Avowed и предложила более четкое представление о том, как игра продолжает развиваться после своего первого запуска.

Фанаты могут рассчитывать на новые игровые расы, в частности Аумауа и Гномов, что расширит возможности ролевого отыгрыша. Каждая раса будет иметь отдельные собственные способности, которые будут влиять на бой, путешествия и исследования. Obsidian добавит специальный фоторежим, основанный на отзывах сообщества. Он упрощает съемку персонажей во время исследования и диалогов, добавляя более удобное расположение камер.

Обновление также предложит «Новую игру Плюс», которая предоставляет новую возможность посторного прохождения. Она позволяет игрокам перезапустить игру, сохраняя свои способности и снаряжение, а прогресс будет сброшен до первого уровня. В «Новой игре Плюс» будут добавлены модификаторы врагов, чтобы повысить сложность игры. К ним относятся сопротивление стихиям и меньшая чувствительность к блокировке оглушением — это разнообразит тактику схваток.

Obsidian подчеркивает, что поддержка Avowed после запуска в значительной степени зависит от отзывов игроков. Компания тесно сотрудничает с сообществом, чтобы определить приоритет обновлений на основе наиболее распространенных запросов игроков.

