Новости Игры 19.05.2025 в 14:17 comment views icon

Дорожная карта Avowed на 2025 год — фоторежим, Game Plus и изменение поведения NPC

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Дорожная карта Avowed на 2025 год — фоторежим, Game Plus и изменение поведения NPC

Obsidian представила дорожную карту по развитию Avowed в 2025 году. И вместе с тем уже выпустила патч 1.4 с режимом для арахнофобов.

Студия обещает еще два масштабных апдейта — летом и осенью. Дальнейшие изменения будут касаться как новых функций, так и общего улучшения игры на основе отзывов сообщества. Подробнее об этом будет описано в дорожной карте на 2025-й год, но сперва расскажем о новинках патча 1.4.

Что уже добавили в патче 1.4

Режим Arachnophobia превращает пауков в цветные радужные сферы, чтобы найти переключатель надо зайти в меню специальных возможностей. Это чисто косметическое улучшение которое не влияет на геймплей. Выглядит оно довольно забавно, потому что тогда персонажа убивает сфера, рядом с которой парят мечи.

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Кроме этого, добавили поддержку мыши и клавиатуры для Xbox. А еще новые варианты снаряжения, больше золота и материалов для крафта. Также вот другие нововведения патча:

  • Теперь из побежденных существ может выпадать добыча.
  • Появилась опция продлить время пребывания в лагере для отдыха с напарниками.
  • Новые настройки: показ сундуков на мини-карте, отмена атаки из лука или аркебузы.
  • Подушечки душ теперь рассеивают иллюзии.
  • Улучшение тумана войны.

Полный список изменений — на официальном на форуме Obsidian. Обновление уже доступно для Xbox Series X/S и ПК.

Дорожная карта 2025 — что будет нового летом и осенью в Avowed

Следующее крупное обновление запланировано на лето. Оно добавит:

  • Расширенную кулинарную систему.
  • Новые способности персонажа, как активные, так и пассивные.
  • Измененное поведение NPC.
  • Уникальное оружие и броню.
  • Собственные пользовательские маркеры на карте.

А вот осенью в игру добавят режим Game Plus, а также:

  • Фоторежим.
  • Новый тип оружия.
  • Пресеты персонажей с более «божественными» функциями.
  • Возможность менять внешний вид прямо в игре, без создания нового героя.
Дорожня карта Avowed на 2025 рік — фоторежим, Game Plus та зміна поведінки NPC
Avowed / Obsidian

Obsidian также отметила, что работает над локализацией для новых регионов. В частности студия сосредоточилась над локализованными версиями для корейского и японского языков, а также над постоянными усовершенствованиями для французского. Разработчики не сказали дату релиза, но «стремятся выпустить эти обновления, как только они будут готовы».

Напомним, что Avowed вышла 18 февраля на ПК и Xbox Series, в том числе по подписке Xbox Game Pass. Она покорила некоторых игроков возможностью превратить героев в невероятных грибовидных созданий. Тогда же Obsidian пошла дальше и начала продавать грибы для выращивания дома.

Обзор Avowed: меч и магия, но никакой романтики

Источник: Eurogamer

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