Дорожная карта Avowed на 2025 год — фоторежим, Game Plus и изменение поведения NPC

Obsidian представила дорожную карту по развитию Avowed в 2025 году. И вместе с тем уже выпустила патч 1.4 с режимом для арахнофобов.

Студия обещает еще два масштабных апдейта — летом и осенью. Дальнейшие изменения будут касаться как новых функций, так и общего улучшения игры на основе отзывов сообщества. Подробнее об этом будет описано в дорожной карте на 2025-й год, но сперва расскажем о новинках патча 1.4.

Что уже добавили в патче 1.4

Режим Arachnophobia превращает пауков в цветные радужные сферы, чтобы найти переключатель надо зайти в меню специальных возможностей. Это чисто косметическое улучшение которое не влияет на геймплей. Выглядит оно довольно забавно, потому что тогда персонажа убивает сфера, рядом с которой парят мечи.

Кроме этого, добавили поддержку мыши и клавиатуры для Xbox. А еще новые варианты снаряжения, больше золота и материалов для крафта. Также вот другие нововведения патча:

Теперь из побежденных существ может выпадать добыча.

Появилась опция продлить время пребывания в лагере для отдыха с напарниками.

Новые настройки: показ сундуков на мини-карте, отмена атаки из лука или аркебузы.

Подушечки душ теперь рассеивают иллюзии.

Улучшение тумана войны.

Полный список изменений — на официальном на форуме Obsidian. Обновление уже доступно для Xbox Series X/S и ПК.

Дорожная карта 2025 — что будет нового летом и осенью в Avowed

Следующее крупное обновление запланировано на лето. Оно добавит:

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Расширенную кулинарную систему.

Новые способности персонажа, как активные, так и пассивные.

Измененное поведение NPC.

Уникальное оружие и броню.

Собственные пользовательские маркеры на карте.

А вот осенью в игру добавят режим Game Plus, а также:

Фоторежим.

Новый тип оружия.

Пресеты персонажей с более «божественными» функциями.

Возможность менять внешний вид прямо в игре, без создания нового героя.

Obsidian также отметила, что работает над локализацией для новых регионов. В частности студия сосредоточилась над локализованными версиями для корейского и японского языков, а также над постоянными усовершенствованиями для французского. Разработчики не сказали дату релиза, но «стремятся выпустить эти обновления, как только они будут готовы».

Напомним, что Avowed вышла 18 февраля на ПК и Xbox Series, в том числе по подписке Xbox Game Pass. Она покорила некоторых игроков возможностью превратить героев в невероятных грибовидных созданий. Тогда же Obsidian пошла дальше и начала продавать грибы для выращивания дома.

Источник: Eurogamer