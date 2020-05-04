Автомобили Tesla с включенным автопилотом теперь попадают в аварии в 1,5 раза реже





На прошлой неделе Tesla отчиталась за первый квартал 2020 года (вот наш детальный разбор самого отчета и конференц-звонка с инвесторами). На выходных появилось интересное дополнение к нашему предыдущему материалу, касающееся системы Autopilot и безопасности автомобилей Tesla в целом.

Напомним, с 2018 года Tesla ежеквартально публикует специальные отчеты о безопасности своих автомобилей, содержащие соответствующую статистику — о том, насколько часто автомобили компании с включенным автопилотом попадают в аварии, а также данные об инцидентах с возгоранием. Свежий такой отчет позволяет узнать обновленную статистику по итогам первого квартала текущего года.

Итак, в первом квартале 2020 года Tesla регистрировала одну аварию со включенным автопилотом на каждые на 7,53 млн км пробега. Для сравнения: год назад автомобили Tesla с включенным автопилотом попадали в аварии гораздо чаще — одна авария случалась на каждые 4,94 млн км пробега. То есть, за год показатель улучшился в полтора раза.

Среди машин без автопилота, но с активными функциями безопасности, показатель составил одну аварию на 3,2 млн км, а водители автомобилей Tesla, где автопилот и функции активной безопасности не используются вовсе, одна авария случалась на каждые 2,29 млн км, то есть существенно чаще.

Отдельно Tesla приводит статистику NHTSA, что в среднем в США одна авария происходит на 770 875 км. Но, пожалуй, сравнивать общую статистику ДТП по стране со статистикой Tesla будет не очень корректно.

Что касается проблемы воспламенения, отчет Tesla говорит, что в период с 2012-го по 2019-й год случался один пожар на 281,63 млн км пробега. Эти данные включают случаи, которые напрямую не связаны с обычной эксплуатацией авто (к примеру, поджог). Для сравнения, за период с 2012-го по 2018-й год этот показатель составлял один инцидент на 273,59 млн км пробега. По статистике NHTSA, автомобили в США в среднем горят каждые 30,58 млн км пробега.

В марте Tesla начала внедрение проактивной функции реагирования на сигналы светофоров и дорожные знаки в рамках очередного расширения возможностей системы Autopilot и Full Self-Driving, а пару недель назад состоялся ее официальный запуск в США.

На конференц-звонке с инвесторами Илон Маск выразил уверенность, что к концу года автомобили Tesla смогут самостоятельно совершать поездки из дома в офис и обратно с минимальным вмешательством водителя. Мы детально рассказывали о так называемом «feature complete» Full Self-Driving (полностью самоуправляемый с полным пакетом функций) в этой заметке.

Источник: Teslarati