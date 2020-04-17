Автопилот Tesla выходит на новый уровень. Началось тестирование проактивной функции реагирования на сигналы светофоров и дорожные знаки





В прошлом месяце мы сообщали о том, что автомобили Tesla вскоре станут умнее и начнут самостоятельно реагировать на сигналы светофора и дорожные знаки — соответствующая функциональность системы Autopilot, базирующаяся на нейронных сетях, уже некоторое время предлагается в фоновом режиме. И вот вчера Tesla выпустила обновление прошивки c номером 2020.12.5.6, которое наделяет Autopilot способностью реагировать самостоятельно. Пока она доступна только ограниченному числу клиентов из числа участников программы раннего доступа Tesla (Early Access Program) в США. И важно подчеркнуть, что активация функции происходит только после получения явного согласия владельца.

WOW! I just heard that Autopilot traffic control has shipped to early access as of 4:20 AM eastern time today. 😮🍸😘$TSLA #Tesla #Autopilot @thirdrowtesla pic.twitter.com/mFFLsBbNON — Lisa #TeslaTruth (@TeslaLisa) April 16, 2020

Оговариваемая проактивная функциональность называется Traffic Light and Stop Sign Control. Она может работать в тандеме с «Autosteer» и «Traffic-Aware Cruise Control» — обе эти функции включены в базовый набор Autopilot. Таким образом, после активации вышеупомянутых функций автомобиль Tesla будет автоматически останавливаться на светофорах и реагировать на знаки (замедляться или полностью останавливаться). Это означает, что в будущем эта функция будет предотвращать аварии из-за случайного проезда на красный по невнимательности водителя. Собственно, в соцсетях уже начали появляться ролики, демонстрирующие функцию в действии.

В начале этого месяца Илон Маск, отвечая на вопрос о сроках доступности функции Traffic Light and Stop Sign Control, заявил, что Tesla планирует релиз в США в ближайшие недели, а глобальный запуск должен состояться в третьем квартале и сроки могут отличаться в зависимости от особенностей местного законодательства.

Как отмечалось выше, функциональность основана на нейронных сетях, которые обучаются на постоянно обновляющемся массиве данных от владельцев автомобилей Tesla. По состоянию на конец ноября 2018 года автомобили Tesla с включенным автопилотом суммарно наездили по дорогам общего пользования уже более 1 млрд миль. Следующие несколько недель система будет обучаться на поведении водителей, участвующих в программе. Это должно помочь нейросетям стать совершеннее и довести функцию до полного совершенства (безупречная работа в 99,999% случаев). Увы, точная дата официального запуска функции пока не называются.

Илон Маск известен своими фантастическими прогнозами и слишком оптимистичными оценками реализации тех или иных амбиционных проектов. Но мы уже привыкли, что обычно озвученные им сроки можно смело умножать на 1,5-2 минимум, например, изначально Маск обещал, что автомобили Tesla смогут автоматически (под обязательным контролем водителя) перемещаться в городском режиме (на средней скорости по дорогам в пределах города) до конца 2019 года. Еще можно вспомнить, как в конце 2015 года он рассказывал, что Tesla сделает беспилотный автомобиль через два года. С другой стороны, Tesla всегда достигает намеченных целей, а ее достижения в области технологий автономного вождения неоспоримы и их сложно переоценить.

С запуском функции реагирования на сигналы светофоров и дорожные знаки Tesla становится еще ближе к следующему этапу развития Autopilot — так называемому «feature complete» Full Self-Driving (полностью самоуправляемый с полным пакетом функций). На первом этапе автомобили Tesla смогут на автопилоте (под обязательным постоянным контролем водителя) передвигаться в низкоскоростном режиме (возможности самостоятельной парковки и выезда к владельцу — уже есть), городском (на средней скорости по дорогам в пределах города — для этого как раз нужна функция Traffic Light and Stop Sign Control) и высокоскоростном (движение по автомагистралям — уже есть). На втором этапе автомобили смогут проезжать весь маршрут самостоятельно и не будут нуждаться в помощи страхующего водителя. Ранее Маск говорил о планах обеспечить эту возможность к концу 2020 года. Наконец, третий этап — сертификация полностью самоуправляемого автомобиля, так называемого роботакси.

Напомним, представляя год назад новое поколение платформы автопилота HW 3.0 на революционной SoC Full Self-Driving (FSD) собственной разработки Tesla, Илон Маск упомянул о будущем сервисе роботакси Tesla Network, чтобы владельцы могли сдавать свои машины в аренду другим водителям в неиспользуемое время и зарабатывать на этом. Тогда он говорил о планах запустить сервис в нескольких районах в 2020 году и за полтора года расширить парк до 1 млн автомобилей. Остаются ли эти планы в силе, пока неизвестно. Впрочем, как отмечалось выше, зная Маска, можно смело множить эти сроки на 1,5-2.