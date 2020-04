Автопилот Tesla выходит на новый уровень. Началось тестирование проактивной функции реагирования на сигналы светофоров и дорожные знаки

В прошлом месяце мы сообщали о том, что автомобили Tesla вскоре станут умнее и начнут самостоятельно реагировать на сигналы светофора и дорожные знаки — соответствующая функциональность системы Autopilot, базирующаяся на нейронных сетях, уже некоторое время предлагается в фоновом режиме. И вот вчера Tesla выпустила обновление прошивки c номером 2020.12.5.6, которое наделяет Autopilot способностью реагировать самостоятельно. Пока она доступна только ограниченному числу клиентов из числа участников программы раннего доступа Tesla (Early Access Program) в США. И важно подчеркнуть, что активация функции происходит только после получения явного согласия владельца.

WOW! I just heard that Autopilot traffic control has shipped to early access as of 4:20 AM eastern time today. 😮🍸😘$TSLA #Tesla #Autopilot @thirdrowtesla pic.twitter.com/mFFLsBbNON

— Lisa #TeslaTruth (@TeslaLisa) April 16, 2020