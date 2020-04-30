Tesla завершила минувший квартал с прибылью и рассчитывает выполнить план по поставкам на этот год (500 тыс. авто)





Как и было запланировано, в ночь на 30 апреля Tesla опубликовала очередной финансовый отчет. На бухгалтерском календаре знаменитого производителя электромобилей 31 марта завершился первый квартал 2020 финансового года. Если вкратце, Tesla удалось завершить минувший квартал с прибылью, несмотря на закрытие заводов в Китае и США в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, Tesla по-прежнему рассчитывает отгрузить 500 тыс. автомобилей в этом году. Теперь подробнее — выбрали из отчета и конференц-звонка с инвесторами главное.

За три месяца с января по март Tesla выручила $5,985 млрд. Эта сумма на 32% (или почти на $1,5 млрд) больше показателя годичной давности, но на 19% меньше, чем в предыдущем квартале. Общая валовая маржа достигла 20,6%, что соответствует росту и в годовом (на 815 базисных пунктов), и в квартальном выражении (на 178 базисных пунктов); операционная прибыль составила $1,234 млрд. Это на 118% больше, чем было в том же периоде год назад, но на 11% меньше показателя за четвертый квартал 2019 года. Операционные расходы сократились до $951 млн. Из них на НИОКР было потрачено $324 млн. против $340 млн годом ранее и $345 млн кварталом ранее.

По итогам квартала почти все направления бизнеса Tesla сумели нарастить выручку, кроме Tesla Energy (системы производства и хранения энергии), которое, по плану Илона Маска, когда-нибудь в будущем должно по выручке догнать основной бизнес Tesla Automotive. Последний, к слову, за отчетный период обеспечил 85,7% совокупной выручки — $5,132 млрд, что соответствует росту на 38% в годовом выражении и падению на 19% — в квартальном. Валовая маржа автомобильного бизнеса, выступающая важным индикатором для инвесторов, достигла рекордных 25,5% против 22,5% кварталом ранее и 20,2% в прошлом году. Выручка упомянутого вначале направления систем производства и хранения энергии (солнечные батареи и аккумуляторы) за год сократилась с $324 до $293 млн. Сервисы принесли $560 млн против $493 млн годом ранее.

Как отмечалось выше, Tesla завершила финансовый квартал с чистой прибылью — $16 млн ($227 млн если считать не по GAAP) против 702 млн чистого убытка год назад; в четвертом квартале 2019 года чистая прибыль составляла $105 млн. Но здесь стоит оговорить, что в отчетном периоде Tesla продала так называемых ZEV-кредитов (zero-emission vehicle) на рекордную суму в $354 млн. Речь о «чистых» дотациях от других автопроизводителей, не укладывающихся в экологические нормы (нормы выбросов углекислого газа на весь автопарк конкретного производителя за год). Законодательство ЕС допускает «объединение» автопарков разных производителей и компании, которые не вписываются в норму, могут избегать крупных штрафов, выкупая квоты у тех, кто выпускает экологические авто с избытком. Как бы там ни было, это седьмой прибыльный квартал в истории компании.

За первый квартал Tesla произвела и отгрузила покупателям рекордное (как для первого квартала) количество автомобилей — 103 тыс. и 88,5 тыс. соответственно. Но отчет о поставках автомобилей мы уже внимательно изучили в начале месяца, так что отдельно останавливаться на этом не будем. Главное — план по поставкам автомобилей на весь 2020 год остается прежним — 500 тыс. машин. В то же время Tesla делает оговорку, что все будет зависеть от того, насколько быстро она и ее поставщики смогут возобновить работу после снятия карантинных ограничений (заводы Tesla в США по-прежнему не работают из-за введенного властями режима самоизоляции).

Отдельно Tesla подчеркивает, что компактный кроссовер Model Y, вышедший в марте, принес прибыль в первом же квартале, став первым продуктом Tesla, которому это удалось. Это обусловлено не только тем, что он делит с доступным седаном Model 3 около 75% всех компонентов, но и оптимизациями и использованием для производства Model Y части линий Model 3.

Tesla рассчитывала, что ее заводы в США смогут возобновить работу с 4 мая. Но на днях власти Сан-Франциско продлили режим самоизоляции до конца мая. И хотя некоторым предприятиям разрешили работать, автомобильные заводы в «белый» список не попали. Так что сейчас единственным работающим заводом Tesla является Gigafactory 3 в Шанхае, где выпускаются младшие седаны Model 3. И Tesla рассчитывает к середине года нарастить производительность линии Phase 1 и выпускать 4 тыс. Model 3 в неделю (то есть, мощность линии Phase 1 увеличится с изначальных 150 тыс. до 200 тыс. Model 3 в год).

Одновременно Tesla активно обустраивает линию Phase 2 по сборке Model Y (после ее введения мощностью предприятия возрастет до 300 тыс. электрокаров). Кроме того, Tesla заявила, что площадка под строительство немецкого заводе Tesla Gigafactory 4 в Бранденбурге полностью готова и начала отгрузок первых немецких Model Y по-прежнему планируется на 2021 год. Но не все планы остались в силе — ограниченное производство электрогрузовиков Tesla Semi, которое должно было начаться в этом году, перенесли на 2021 год.

Глобальная сеть станций быстрой зарядки Tesla Supercharger увеличилась до 1917 штук (рост на 29%), а количество точек подключения — до 17 007 штук (рост на 33%). По поводу трех станций быстрой зарядки Supercharger, которые должны появиться в Украине в первом квартале, обновлений нет.

Парк автомобилей Tesla Mobile Service вырос на 37% — до 756 машин. Уровень запасов готовых автомобилей на конец первого квартала 2020 года повысился с минимального в минувшем квартале — есть запас на 20 дней продаж.

Объем денежных средств и их эквивалентов увеличился на $1,8 млрд по сравнению с предыдущим кварталом и достиг $8,1 млрд. Компания не скрывает, что нарастить «финансовую подушку» главным образом помогли полученные недавно инвестиции в 2,3 миллиарда долларов.

Автомобили Tesla с включенным автопилотом суммарно наездили по дорогам общего пользования уже более 3 млрд миль. В марте Tesla начала внедрение проактивной функции реагирования на сигналы светофоров и дорожные знаки в рамках очередного расширения возможностей системы Autopilot и Full Self-Driving, а буквально на прошлой неделе состоялся ее официальный запуск в США.

Среди других главных достижений отчетного периода Tesla упоминает повышение запаса хода Model S и Model X — до 630 км и 565 км соответственно, и запуск функции безопасности DashCam Viewer, позволяющей прямо в салоне автомобиля просматривать видео записанное с помощью TeslaCam и Sentry Mode.

Что интересного рассказал глава Tesla Илон Маск в ходе конференц-звонка с инвесторами:

Маск был восхищен результатами по итогам первых дней работы самообучаемой функции Traffic Light and Stop Sign Control и выразил уверенность, что к концу года автомобили Tesla смогут самостоятельно совершать поездки из дома в офис и обратно с минимальным вмешательством водителя.

Если помните, в начале года глава Маск обещал, что запас хода Model S вот-вот будет увеличен до 400 миль путем совершенствования трансмиссии и внедрения прочих оптимизаций. В ходе беседы с инвесторами он сообщил, что «настоящая дальность хода Model S с марта составляет 400 миль (видимо, по циклу EPA — прим. ред.)», добавив, что это не предел.

Маск затронул тему двухэлементной модели литья Model Y, которая позволит оптимизировать производство без повышения массы и затрат. Он также упомянул о внедрении теплового насоса Model Y, который обеспечивает модели самый высокий в отрасли показатель запас хода на одной зарядке. Также глава Tesla реакция от покупателей на Model Y «исключительно позитивная».

Глава Tesla сделал оптимистический прогноз, что по итогам 2021 года компания выпустит 1 млн автомобилей.

Вице-президента Tesla по финансам Зак Киркхорн отметил, что затраты на выпуск Model 3 в Шанхае ниже, чем на заводе во Фримонте, и при этом есть возможности дальнейшей оптимизации. Маск в свою очередь пообещал снизить цену Model 3 (версии Standard Range) с учетом недавно анонсированных правительством Китая налоговых льгот (отмена 10% налога на покупку в 2021 и 2022 годах).

Отвечая на вопрос о «революционных» солнечных крышах Solar Roof, Маск заявил о «хорошем спросе и темпах производства», упомянув, что еженедельно 1 000 команд монтируют 1 000 солнечных крыш.

Говоря о коммерциализации FSD, Киркхорн отметил, что в Северной Америке Tesla берет около половины от выручки с продаж пакета (он стоит $7000), а другую половину инвестирует в разработку и внедрение новых функций. Отложенная выручка от автопилота составляет чуть больше $600 млн.

Батарейное мероприятие Tesla Investor Battery Day, которое должно было пройти в апреле, теперь планируется на третью неделю марта.

Макс теперь рассчитывает запустить полноценный автопилот в конце года. Мы детально рассказывали о так называемом «feature complete» Full Self-Driving (полностью самоуправляемый с полным пакетом функций) в этой заметке.

Что же касается сервиса роботакси Tesla Network, который компания изначально планировала запустить в 2020 году, Маск отметил, что после запуска полноценного FSD это будет вопросом ближайшего будущего. На первом этапе сервис Robotaxi будет работать со страхующими водителями. По итогам тестирования Tesla планирует получить необходимые данные для разработки модели полностью автономной службы и обратиться к регулятору для получения соответствующей лицензии. Маск рассчитывает достичь некоторых из целей в 2021 году.

Мы уже знаем, что Gigafactory 5 расположится в центральной части США, Маск пообещал раскрыть точное местоположение в ближайшие три месяца.

Источник: Tesla