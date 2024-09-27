«Автономное» вождение Tesla Full Self-Driving требует вмешательства каждые 21 км, — независимое тестирование

Систему Tesla Full Self-Driving протестировала независимая компания AMCI. «Автономное» управление авто требует ручной корректировки в среднем каждые 21 км.

Одно из самых больших беспокойств относительно программы Tesla по полному самостоятельному вождению под наблюдением заключается в том, что автопроизводитель всегда отказывался делиться данными о количестве необходимых вмешательств и вообще какой-либо статистикой по Full Self-Driving в течение трех лет. Автовладельцы должны полагаться на неофициальные наблюдения и краудсорсинговые данные.

«Если бы данные действительно впечатляли, Маск бы взорвал их на X. То, что он удерживается, говорит о многом», — один из комментариев в интернете.

Генеральный директор Tesla Илон Маск положительно отзывался об этих наблюдениях, несмотря на то, что их результаты нельзя назвать слишком хорошими. Например, более 22500 км краудсорсинговых данных для версий ПО FSD v12.5.1 показывают в среднем 50 км между вмешательствами и 280 км между критическими вмешательствами.

Независимая компания AMCI Testing занимается тестированием автомобилей. Персонал AMCI проехал более 1600 км с FSD 12.5.1 и 12.5.3 в 2024 году на Model 3 в различных условиях вождения. Результаты оказались даже хуже, чем считали большинство критиков FSD. Компания сообщает о более 75 вмешательствах или в среднем раз на каждые 21 км. AMCI поделилась серией видео о некоторых действиях и ошибках системы Tesla.

Тестировщики признают, что система FSD от Tesla впечатляет во время первых попыток, но предупреждает, что эмоциональный восторг, который может получить водитель, может привести к ослаблению внимания и опасных ситуаций. Гай Мангиамеле, директор AMCI Testing, объясняет:

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«Нельзя отрицать, что FSD 12.5.1 впечатляет благодаря многим восторженным отзывам, которые система действительно получает. Но ее кажущаяся безошибочность в первые пять минут порождает чувство обожания, которое неизбежно приводит к опасного самодовольства. Ситуации, когда водители едут с включенным FSD и руками на коленях или далеко от руля, невероятно опасны. Как видно увидеть на видео, наиболее критические моменты просчета FSD длятся доли секунды, и даже профессиональные водители с испытательным мышлением должны сосредоточиться». «Что больше всего смущает непредсказуемость, так это то, что вы можете наблюдать, как FSD успешно проходит определенный сценарий много раз, часто на одном и том же участке дороги или перекрестке, только для того, чтобы в следующий раз потерпеть необъяснимую неудачу. Будь то недостаток вычислительной мощности, проблема с буферизацией, когда автомобиль «отстает» от вычислений, или какая-то мелкая деталь окружающей оценки, невозможно узнать. Эти сбои самые коварные. Но также случаются постоянные сбои, связанные с простой неадекватностью программы, например, просто изменение начальной полосы движения до выезда с автострады за мизерную десятую часть мили до самого выезда, что мешает системе и ставит под сомнение общее качество ее базового программирования».

AMCI сообщает, что на следующей неделе будет опубликована еще одна серия видео с первых 1000 миль на FSD, и компания планирует проверить будущие обновления. Журналист Electrek Фред Ламберт говорит, что тестировал Tesla FSD v12.5.2 и получил результаты, подобные приведенным компанией.

Источник: Electrek

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