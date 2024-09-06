У Tesla что-то пошло не так: запуск Full Self-Driving в Европе и Китае откладывается на 2025 год

Ранее в этом году генеральный директор Tesla Илон Маск неоднократно заявлял, что компания готовится вывести функцию Full Self-Driving (FSD) на европейский и китайский рынки до конца 2024 года. Однако, похоже, что-то пошло не так, и у Tesla возникла задержка.

Как гласит официальный отчет команды Tesla по искусственному интеллекту, автопроизводитель, вероятно, запустит FSD в Европе и Китае в первом квартале 2025 года. Об этом говорится в публикации в соцсети X, где раскрывается дорожная карта выхода функции Full Self-Driving.

Due to popular demand, Tesla AI team release roadmap: September 2024

— v12.5.2 with ~3x improved miles between necessary interventions

— v12.5.2 on AI3 computer (unified models for AI3 and AI4)

— Actually Smart Summon

— Cybertruck Autopark 📐

— Eye-tracking with sunglasses 🕶️

-… — Tesla AI (@Tesla_AI) September 5, 2024

Конечно, выход FSD в Европе и Китае состоится, если все пойдет по плану, и Tesla получит все регулятивные разрешения на обоих рынках. Илон Маск уже несколько раз посещал Китай, чтобы получить зеленый свет от местного правительства на попытку запустить автономное управление уже в сентябре этого года. Но планы, очевидно, изменились.

В любом случае, разрешение на использование FSD важно для компании, поскольку это может увеличить продажи в Китае. Сейчас Tesla продает пакет FSD за 64 тыс. юаней (€8300), тогда как EAP (Advanced Autopilot) стоит половину этой цены. Но его по крайней мере можно использовать в стране.

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В дополнение к регуляторным ограничениям, Tesla может столкнуться с другими проблемами в Китае, такими как огромное количество электрических скутеров и других немоторизованных транспортных средств. Они используют те же автомобильные полосы, что и остальные транспортные средства. Поэтому FSD может столкнуться с проблемами с транспортными средствами в оживленных китайских городах.

Источник: arenaev

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