Автономный шлем виртуальной реальности HTC Vive Focus Plus оценили в $799, продажи начнутся 15 апреля

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Представляя в прошлом месяце автономный шлем виртуальной реальности HTC Vive Focus Plus, являющийся улучшенной версией оригинальной модели HTC Vive Focus, производитель раскрыл технические характеристики новинки, но не стал называть цену и срок начала продаж. В рамках мероприятия Vive Ecosystem Conference этот пробел был восполнен.

Продажи HTC Vive Focus Plus начнутся 15 апреля по рекомендованной цене $799. То есть, устройство будет весьма недешевым. Модель HTC Vive Focus в свое время стартовала с цены $599. Справедливости ради стоит отметить, что в стандартный комплект поставки Vive Focus Plus входят два контроллера для естественного и удобного управления движениями в виртуальном окружении.

Как отмечалось выше, Vive Focus Plus — это полностью автономный шлем виртуальной реальности, не требующий подключения к ПК или смартфону. К слову, в рамках демонстрации возможностей шлема на Vive Ecosystem Conference разработчики также раскрыли точное время автономной работы устройства от встроенного аккумулятора — 4 часа. Ранее этот параметр не назывался.

Как и оригинальная модель Vive Focus, улучшенная версия Vive Focus Plus построена на SoC Qualcomm Snapdragon 835 с графическим процессором Adreno 540, но выделяется более эргономичной конструкцией для комфортного использования устройства. Также устройство оснащается двумя экранами AMOLED разрешением 2880х1600 пикселей каждый с частотой обновления 75 Гц и встроенными камеры для точного позиционного отслеживания движений (шесть степеней свободы). Из остального можно отметить модули Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth, разъем 3,5 мм для подключения наушников и USB-C для зарядки и передачи данных.

Посетители Vive Ecosystem Conference смогут опробовать возможности Vive Focus Plus в 15 проектах. Среди них есть игра Paintball VR, в которой шлем подключается к жилету с тактильной обратно связью.

Шлем виртуальной реальности HTC Vive Focus Plus будет предлагаться в 25 странах мира и поддерживает 19 языков.

Остается напомнить, что в начале года HTC взялась покорять сегмент виртуальной реальности в Украине, назначив Ольгу Дралову региональным менеджером по продуктам виртуальной реальности HTC VIVE.

Источник: The Verge