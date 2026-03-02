banner
Люди не нужны: Samsung планирует к 2030 году запустить роботизированные фабрики под управлением ИИ

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Samsung объявила о намерениях до 2030 года превратить все собственные производственные мощности по всему миру в так называемые «фабрики под управлением ИИ».


В компании отмечают, что имеют в виду системы, которые будут принимать решения самостоятельно, что выходит далеко за рамки традиционной автоматизации. Основой концепции является агентный ИИ, способный самостоятельно планировать и выполнять задачи. Впервые этот инструмент был внедрен в новой серии смартфонов Galaxy S26.

Кроме этого в Samsung заявляют о постепенном увеличении количества роботов на собственном производстве. Их разделяют на три категории: роботы-операторы, которые будут управлять производственными линиями и объектами, роботы, которые будут выполнять логистические задачи по транспортировке материалов и работы для сборки и выполнения точных производственных задач.

Ожидается, что человекоподобные роботы будут выполнять более сложные и гибкие операции, для которых сейчас все еще необходима человеческая ловкость. Samsung активно развивает собственные возможности в сфере робототехники, увеличивая инвестиции в Rainbow Robotics. Одной из вероятных систем, появления которой стоит ожидать в ближайшее время на производстве является RB-Y1 — колесный человекоподобный робот с двумя манипуляторами.


Другие производители также активно экспериментируют с человекоподобными роботами и автоматизацией на основе ИИ на фоне роста затрат на рабочую силу и усложнения цепочек поставок. Однако создание подобных надежных и экономически оправданных систем — довольно непростая задача. В Samsung пока больше делятся планами развития, чем предлагают готовое решение. Будут ли заводы компании кардинально отличаться к 2030 году, будет зависеть от того, насколько плавно эти технологии интегрируются в реальные производственные условия.

Ранее мы писали, что ИИ-ассистент помогает в работе и отслеживает «дружелюбие» работников Burger King. Между тем китайский робот-манипулятор заряжает до 8 авто одновременно.

Источник: GizmoChina

