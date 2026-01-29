Tesla прекращает производство Model S и X, чтобы создавать роботов: прибыль компании упала на 45% в 2025 году

Новости IT-бизнес 29.01.2026 comment views icon

Tesla прекратит производство Model S и Model X во втором квартале 2026 года. Об этом Илон Маск заявил во время финансовой конференции с инвесторами. Для двух первых флагманских электромобилей бренда это стало внезапным финалом — компания не делала никаких предварительных анонсов.


По словам Маска, основная причина такого решения — необходимость освободить производственные мощности на заводе Tesla во Фримонте для запуска серийного производства гуманоидного робота Optimus. Это, пожалуй, самый наглядный пример того, как Маск пытается превратить Tesla из автопроизводителя в компанию из сферы ИИ и робототехники.

«Пришло время, по сути, завершить программы Model S и Model X с почетным сокращением, ведь мы движемся в будущее, основанное на автономности. Поэтому если вы планировали купить Model S или Model X — сейчас самое время сделать заказ», — заявил Маск.

Model S — это люксовый электрический седан, который Tesla впервые выпустила в 2012 году. Model X — кроссовер с фирменными дверями типа «крылья сокола», представленный в 2015 году. В прошлом году Tesla обновила Model S и X, она внесла мизерные изменения за дополнительные более $5000. Продажи обеих моделей в последние годы стабильно снижались, поскольку компания сосредоточилась на массовых и более дешевых Model 3 и Model Y.

В 2025 году Tesla продала 50 850 автомобилей в категории «другие модели», куда входят Model S, Model X и Cybertruck. Это на 40,2% меньше, чем годом ранее.


Параллельно Tesla переживает непростой финансовый период. В четвертом квартале компания зафиксировала падение прибыли на 61%. В целом за 2025 год прибыль Tesla сократилась на 46% по сравнению с предыдущим годом и составила всего $3,8 млрд — один из самых низких показателей за последние годы. Выручка от продажи автомобилей снизилась на 11%, а глобальные поставки составили 1,63 млн авто — второй год подряд со спадом после многолетних обещаний Маска о среднегодовом росте на 50%.

Компания связывает падение показателей, в частности, с прекращением федеральных субсидий на электромобили в США и участием Маска в администрации Дональда Трампа. В то же время Tesla смогла превзойти ожидания Уолл-стрит по прибыли и выручке, что поддержало курс акций.

В письме акционерам компания прямо заявила:

«2025 год стал критическим для Tesla, ведь мы продолжили переход от бизнеса, ориентированного на «железо», к компании физического ИИ».

Tesla также инвестировала $2 млрд в стартап xAI Илона Маска в рамках раунда Series E.

Зато другие направления демонстрируют рост: выручка от солнечной энергетики и систем хранения энергии увеличилась на 25%, сервисные доходы — на 18%. Компания также повысила валовую маржу.

Среди запланированных проектов — запуск производства Tesla Semi и Cybercab в первой половине этого года, пилотное производство на литиевом заводе в Техасе, разработка собственных чипов для автономности и роботов, а также презентация третьего поколения Optimus в первом квартале. Напомним, прошлым летом Илон Маск в очередной раз обещал «самую эпичную демонстрацию» Tesla до конца года. Поэтому к таким планам и заявлениям всегда надо относиться осторожно.

Источник: The Verge, Techcrunch

