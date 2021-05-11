Авторынок Европы (I квартал 2021 года): Лидер — Германия, общий рост всего 0,9% (3 млн), зато электрические модели выросли вдвое (450 тыс. авто)





Европейская ассоциация ACEA опубликовала весьма интересные данные по продажам автомобилей, электромобилей и гибридов за первый квартал 2021 года. И хотя Украины в данном исследовании нет, обладая локальными цифрами продаж мы можем представить, где конкретно находится наша страна в европейском рейтинге.

Итак, согласно данным European Automobile Manufacturers Association (ACEA), продажи автомобилей на общеевропейском рынке (Евросоюз (EU), Норвегия, Швейцария, Исландия (EFTA) и Великобритания) составили 3,080,751 автомобилей (+0,9 по сравнению с первым кварталом 2020 года). При этом продажи электрифицированных автомобилей, включая электромобили (BEV) и подключаемые гибриды (PHEV), выросли на 97,1% до отметки 452,901 авто или 14,7% доли всего авторынка.

Общая ситуация выглядит следующим образом:

Электромобили (батарейные BEV + с топливными ячейками FCV) — 202,410 штук (+54,6%, доля 6,6%);

Подключаемые гибриды (PHEV) — 250,491 шт (+154%, доля 8,1%);

Все электрифицированные (BEV, FCV, PHEV) — 452,901 штук (+97,1%, доля 14,7%);

Гибриды (HEV — мягкие, неподключаемые) — 593,659 штук (+90,4%, доля 19,3%);

Все автомобили (ICE, BEV, FCV, HEV/PHEV) — 3,080,751 штук (+0,9%)

За первый квартал только в Европе регистрации батарейных электромобилей (BEV) выросли на 59,1% и составили 146,185 штук. Лидерами сегмента выступили Германия (+149%) и Италия (+145,6%), а вот Испания показала отрицательный прирост (-12,6%). Для подключаемых гибридов обстановка в Европе еще лучше — прирост на 175% до отметки 208,389 автомобилей. Лидеры — Германия (+195,4%), Франция (+231,4%) и, как ни странно, Испания (+116,1%).

Если принять во внимание, что по данным ассоциации Укравтопром за первый квартал в Украине продали почти 1700 электромобилей, то по данному параметру мы займем 14 место — между Ирландией (2821 шт.) и Португалией (1579 шт.). Но не стоит упускать из виду, что в случае Европы речь идет о новых электромобилях, тогда как у нас доля новых экземпляров в сегменте электромобилей занимает всего 10%.

Также напомним, что всего в Украине за первый квартал было продано 108,800 автомобилей (+9% по сравнению с прошлым годом), из которых новых было 21,1 тыс., а б/у — 87,7 тыс.

Источник: InsideEV’s