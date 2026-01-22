Новости Софт 22.01.2026 comment views icon

Банкомат в Британии требует вход в Windows 7 вместо PIN-кода перед выдачей денег

Маргарита Юзяк

Банкомат у Британії вимагає вхід у Windows 7 замість PIN-коду перед видачею грошей

В одном из банкоматов в Манчестере вместо привычного экрана ввода PIN-кода появился… экран входа в Windows 7 Professional.

Как пишет The Register, машина буквально попросила пользователя ввести логин и пароль от Windows, прежде чем выдать деньги. Банкомат расположен в районе с активной ночной жизнью, где часто нужны наличные деньги. Однако вместо них людей встречал рабочий стол старой операционной системы Microsoft.

Речь идет именно о Windows 7, которая вышла в 2009 году. Она долгое время была одной из самых популярных версий ОС благодаря стабильности и удобному интерфейсу. Основную поддержку компания прекратила в 2015 году, а в 2020-м пользователи окончательно остались без обновлений безопасности, что означало конец ее жизненного цикла. Отдельно существовала специальная версия для POS-терминалов (кассовых систем), которая продержалась чуть дольше, но и ее поддержку завершили в 2024 году.

По словам журналистов, банкомат не был взломан в классическом смысле. Скорее всего, произошел сбой или перезагрузка после обновления программного обеспечения от стороннего поставщика. В результате система просто загрузилась на Windows вместо специального интерфейса банкомата.

Чтобы устройство снова начало работать, кто-то из технического персонала должен войти в систему локально или удаленно. До этого момента банкомат фактически мертв: деньги не выдает, карты не принимает, работает как обычный ПК с клавиатурой. Подобные устройства часто годами работают на старом софте по принципу «если не сломалось — не трогай». Их часто нет смысла подключать напрямую к интернету, поэтому обновления безопасности считаются необязательными.

Источник: Toms Hardware

