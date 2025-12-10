Последнюю версию клиента Steam портировали на Windows 7 и 8 — конечно, неофициально

В сообществе ПК-геймеров снова ожил дух старых времен. Фанаты не сдают позиции и продолжают запускать Steam на Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1, несмотря на то, что Valve полностью прекратила поддержку этих операционных систем еще в начале 2024 года. Энтузиаст Eazy Black смог перенести последнюю бета-версию клиента Steam от 4 декабря 2025 года на устаревшие версии Windows — и все это работает удивительно стабильно.

Авторы говорят, что лучшие результаты дают 64-битные сборки Windows 7 SP1 и Windows 8.x. Чтобы инсталлятор запустился без ошибок, нужно обновить систему хотя бы частично. Если пользователь принципиально не ставит обновления Windows, The Bob Pony советует установить минимальный набор патчей: KB976932, KB2999226, KB3080149 или KB4474419 — этого достаточно, чтобы клиент Steam не закрывался на старте.

Сам инсталлятор занимает 230 МБ и доступен на сайте w7revived.chefkiss.dev, а также есть прямые ссылки на скачивание для Windows 7 и Windows 8. Впрочем, моддеры предупреждают: решение полностью неофициальное, поэтому весь риск ложится на пользователя. Valve уже не отвечает за работу Steam на Windows 7 и Windows 8.x.

И это не удивляет. Старая-добрая Windows 7 практически исчезла из Steam. В ноябрьском опросе аппаратного обеспечения она занимает лишь 0,05% — операционная система фактически доживает свой век. Тем временем Windows 11, несмотря на противоречивую репутацию, активно растет: уже 69,2% пользователей Steam перешли на нее. Windows 10 после завершения поддержки тоже стремительно сдает позиции — теперь на ней осталось 30,66%, и это на 2,17% меньше, чем месяц назад.

Несмотря на это, сообщество ПК-энтузиастов продолжает поддерживать жизнь старых ОС. Их работа — это чистая любовь к платформе и желание дать второе дыхание тем ПК, которые официально уже списаны со счетов. Microsoft вообще советует утилизировать старые ПК, которые не поддерживают установку Windows 11. Это не самая лучшая идея в нынешние времена подорожания компьютеров из-за дефицита и повышения цен памяти.

Возможно, однажды Valve закроет последние технические лазейки, и вернуть современный Steam на Windows 7 или 8 станет просто нереально. А пока что можно и попробовать дать вторую жизнь старым ПК.

Источник: tomshardware