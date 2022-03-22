Белый дом предупредил американские компании о возможной хакерской атаке со стороны россии

Правительство США заявило о подготовке российских хакеров к атаке на американские компании. В понедельник представительница Белого дома Энн Нойбергер объявила, что крупные местные компании должны улучшить киберзащиту из-за угроз со стороны россии.

В Белом доме считают, что деятельность хакеров будет нацелена на американские фирмы, но «нет уверенности», что такая атака произойдет.

Специально для сотен компаний были проведены секретные брифинги с консультациями по кибербезопасности. Также в понедельник президент США Джо Байден опубликовал заявление с предупреждением о возможной кибератаке со стороны Москвы. Такие атаки возможны как месть за «беспрецедентные экономические издержки, которые наложили на россию».

Источник: Reuters