Новости

Белый дом предупредил американские компании о возможной хакерской атаке со стороны россии

Белый дом предупредил американские компании о возможной хакерской атаке со стороны россии

Правительство США заявило о подготовке российских хакеров к атаке на американские компании. В понедельник представительница Белого дома Энн Нойбергер объявила, что крупные местные компании должны улучшить киберзащиту из-за угроз со стороны россии.

В Белом доме считают, что деятельность хакеров будет нацелена на американские фирмы, но «нет уверенности», что такая атака произойдет.

Специально для сотен компаний были проведены секретные брифинги с консультациями по кибербезопасности. Также в понедельник президент США Джо Байден опубликовал заявление с предупреждением о возможной кибератаке со стороны Москвы. Такие атаки возможны как месть за «беспрецедентные экономические издержки, которые наложили на россию».

Источник: Reuters

На госорганы Украины произошла кибератака. На почту рассылались письма со ссылкой на скачивание вредоносной программы Cobalt Strike Beacon


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить