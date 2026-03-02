Берегись Почтовый чувак: создатели Postal анонсировали новую игру о жертве из предыдущих частей

Running With Scissors после отмены проекта Postal: Bullet Paradise уже анонсировала новый шутер в серии под названием «Flesh & Wire».





Интересно, что ключевым персонажем новой игры будет выступать жертва массовых расправ предыдущих частей серии. RWS описывает новую игру, как «хоррор-шутер» от первого лица. Молодая женщина Энджел стремится отомстить главному герою оригинальной Postal 1997 года после того, как была подстрелена им из снайперской винтовки.

В лице Энджел игрокам необходимо будет выслеживать Почтового чувака в пустыне Аризоны, противостоять военным, и переживать различные проявления ПТСР. Разработчики уже выпустили первый трейлер «Flesh & Wire», который намекает, что новый проект будет значительно серьезнее предыдущих частей. Однако боевые механики очевидно еще предстоит доработать. Энджел обматывает руки колючей проволокой и, видимо, может использовать сверхъестественные силы для борьбы с врагами, что как-то не очень вяжется с ее внутренней борьбой с ПТСР.





Однако переосмысление событий оригинальной части Postal довольно интересное решение при условии, что Running with Scissors действительно проработает проект. По крайней мере, у разработчиков достаточно времени, чтобы довести игру до ума, поскольку она должна выйти только в 2027 году.

Отметим, что франшиза Postal берет свое начало в 1997 году, когда студия Running With Scissors выпустила первый шутер для Mac и Windows. С тех пор серия получила несколько продолжений и спин-оффов: от культовой Postal 2, для которой подготовили VR-версию, до самой новой Postal 4: No Regerts (2022). Хотя последнюю встретили настолько «холодно», что Metacritic назвал ее первой в ТОП-10 худших игр года. Отдельно стоит упомянуть ретро-«бумер-шутер» Postal: Brain Damaged, а также римейк второй игры, который сейчас разрабатывается под названием Postal 2 Redux.

Источник: PCGamer