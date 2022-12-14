Metacritic назвал 10 худших игр 2022 года

Сайт-агрегатор оценок подводит итоги 2022 года: ранее Metacritic составил рейтинги лучших фильмов и сериалов, а сейчас взялся за игры и назвал десятку худших из них.
Список был составлен на основе средних оценок критиков и включает видеоигры, выпущенные для любой платформы в период с 1 января по 31 декабря 2022 года. Игры, имеющие менее 7 рецензий профессиональных изданий, в рейтинг не включены.
Итак, вот 10 самых плохих игр 2022 года по версии Metacritic:
- Postal 4: No Regerts (PC) — 30
- CrossfireX (Xbox Series X) — 38
- Babylon’s Fall (PS5) — 41
- XEL (Switch) — 43
- LEGO Brawls (PS5) — 46
- Zorro: The Chronicles (Xbox Series X) — 50
- The Last Oricru (Xbox Series X) — 50
- The Waylanders (PC) — 51
- Kamiwaza: Way of the Thief (PS4) — 52
- Blade Runner: Enhanced Edition (Switch) — 52
На втором месте, получив «награду» как одна из самых плохих игр Metacritic 2022 года, расположился бесплатный шутер CrossfireX. Опубликованная Smilegate в сотрудничестве с Remedy Entertainment, игра получила плохие отзывы из-за визуальных эффектов и частоты кадров с ошибками. Однако игра все еще обновляется, чего нельзя сказать о Babylon’s Fall, которая стала третьей худшей игрой 2022 года.
Ролевая онлайн-игра от студии PlatinumGames попадала в заголовки, но, к сожалению, не по положительным причинам. С самого начала рецензии были ужасными, как собственно и визуальные эффекты Babylon’s Fall. В конце концов, количество игроков снизилось до однозначного числа. Square Enix закрывает серверы игры в феврале 2023 года.
Но возглавляет список самых плохих игр 2022 года, по версии Metacritic, Postal 4: No Regerts. Postal 4 – это шутер от первого лица, разработанный и опубликованный компанией Running With Scissors. Эта игра была ну очень плохой, что было четко отражено в обзорах.
“Postal 4: No Regerts лишена юмора и чего-то близкого к веселью или захватывающей механике. Единственное, чего здесь в избытке – это постоянные технические проблемы, которые только усугубляют длинный список недостатков игры. Это действительно ужасный опыт, которого следует избегать любой ценой”, — писал GameSpot.