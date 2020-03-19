«Бесконтактная доставка без подписи и онлайн-оплата»: Сервис Glovo рассказал, как будет доставлять заказы из ресторанов, магазинов и аптек во время карантина

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Представители сервиса Glovo рассказали, как именно будет работать доставка еды из ресторанов во время карантина из-за вспышки распространения коронавирусной инфекции.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции правительство Украины приняло решение о введении карантина по всей территории страны до 3 апреля 2020 года включительно. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины супермаркеты / продуктовые магазины и аптеки продолжают работать.

В свою очередь рестораны и заведения общественного питания сейчас работают исключительно с применением адресной доставки заказов, при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты. Сервис доставки Glovo продолжает работать и предоставлять услуги по доставке для пользователей приложения в городах, где уже работает сервис. В случае принятия новых решений органов власти по поводу заведений питания, работа сервиса может измениться.

Кроме доставки блюд из ресторанов, Glovo продолжает доставлять пищу и продовольственные продукты из магазинов и супермаркетов, а также аптечные товары.

Учитывая обстоятельства распространения коронавируса, в компании решили принять меры для предотвращения распространения вируса между пользователями, курьерами, партнерами и сотрудниками.

«Доставка без «подписи» — пользователям сервиса больше не нужно подписывать заказ в приложении после его получения.

— пользователям сервиса больше не нужно подписывать заказ в приложении после его получения. «Бесконтактная доставка» — пользователи приложения могут попросить курьера оставить заказ в выбранном ими месте, например, под дверью квартиры и тому подобное.

— пользователи приложения могут попросить курьера оставить заказ в выбранном ими месте, например, под дверью квартиры и тому подобное. «Онлайн-платеж» — рекомендуется использовать безналичный расчет в приложении, чтобы ограничить контакты между пользователями и курьерами.

Курьеров Glovo обеспечивают масками, перчатками и дезинфицирующими средствами для безопасного осуществления заказов. Для партнеров и сотрудников офиса предоставляются рекомендации по дезинфекции емкостей для доставки, соблюдения санитарных процедур по передаче заказов курьерам и их размещения на соответствующих поверхностях. Также были приостановлены рабочие поездки и мероприятия среди работников, а также налажена удаленная работа со всеми работниками, уделяя особое внимание уязвимым группам.

Источник: Glovo