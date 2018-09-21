Бесконтактные платежи смартфоном с Mastercard в Украине за год выросли в 68 раз (инфографика)

Среди украинцев активно набирают популярность бесконтактные платежи при помощи смартфонов и других NFC-устройств. За последний год в Украине количество бесконтактных оплат с помощью смартфона с Mastercard выросло в 68 раз, включая оплаты через мобильные кошельки украинских банков и глобальные сервисы Google Pay, Apple Pay и Garmin Pay. По данным Mastercard, количество подключенных устройств в Украине ежемесячно увеличивается на 25%.

Популярности NFC-платежей также способствует постоянное расширение сети POS-терминалов. Как показывают данные НБУ, более 75% всех POS-терминалов поддерживают бесконтактные платежи. По данным Mastercard, чаще всего украинцы рассчитываются NFC-устройствами в продуктовых магазинах, общественном транспорте, ресторанах и кафе, а также на АЗК.

«Сегодня бесконтактные оплаты с помощью смартфонов и других платежных устройств принимают сотни тысяч торговцев в Украине. Развитая инфраструктура вместе со стремлением украинцев к инновациям ускоряют развитие бесконтактных платежей и способствуют популяризации безналичного способа жизни. Украинцы сейчас могут воспользоваться преимуществами быстрых и безопасных бесконтактных оплат с помощью своих любимых устройств не только в Украине, но и во всем мире», — отметила Вера Платонова, генеральный директор Mastercard в Украине.

Кроме удобства, преимуществом оплаты через NFC является безопасность расчетов, которую обеспечивает глобальная цифровая платформа токенизации Mastercard Digital Enablement Service (MDES). MDES позволяет превратить любое устройство с NFC-чипом и подключением к интернету в безопасный платежный инструмент: для защиты операций создается уникальный шифр (токен). Токен — это 16-значная комбинация цифр, привязана к номеру банковской карты пользователя, которая является уникальной для каждого подключенного устройства. Реквизиты банковской карты являются скрытыми при токенизованной оплате, и поэтому надежно защищены. Для верификации плательщика cо стороны банка в процессе оплаты Mastercard трансформирует токен в номер карты.

Сегодня в Украине держатели карт Mastercard имеют доступ к 20 цифровым кошелькам, а воспользоваться NFC-технологией для оплат могут клиенты уже 18-ти банков.