Сервисы типа Game Pass "стоят дерьма" без поддержки разработчиков игр, — эксбос Bethesda

Сервисы вроде Game Pass «стоят дерьма» без должной поддержки разработчиков игр, считает бывший топ Bethesda Пит Гайнс.

По его убеждению, любая подписка держится исключительно на контенте. А если создатели этого контента не получают поддержки и вознаграждения, то модель сыпется. Он признался, что видел «близорукие решения несколько лет назад», но этого не произошло, поэтому индустрия чувствует последствия сейчас.

«Подписки стали новым ругательным словом, да? Теперь ты уже не покупаешь продукт. И если сервис зависит от контента, но ты не можешь сбалансировать потребности платформы и ее руководителей с потребностями тех, кто создает этот контент — без которого твоя подписка стоит дерьма — тогда имеешь настоящую проблему», — считает Хайнс, который ушел из Bethesda в 2023 году после 24 лет работы.

По его словам, давление на студии в такой модели вредит всем. Разработчики вынуждены работать в экосистеме, которая не ценит их работу.

«Нужно должным образом признавать, компенсировать и ценить то, что нужно для создания этого контента — не просто игры, а полноценного продукта», — подчеркнул он.

Тема не новая: еще в 2024 году Microsoft похвасталась $5 миллиардами дохода от Game Pass за год, при этом игровые сервисы отдают много денег, чтобы проекты попали на их платформы. Параллельно закрыла студии Arkane Austin и Tango Gameworks. Последнюю позже спас издатель PUBG Krafton.

Тогда же основатель Arkane Рафаэль Колантонио назвал Game Pass «слоном в комнате» и «нежизнеспособной моделью». В этом же ключе бывший глава PlayStation Шон ранее ставил под сомнение идею Netflix для игр, потому что вряд ли платформа будет полезной для разработчиков. Поэтому мы видим, что для индустрии все чаще звучит вопрос — не стоит ли это удобство слишком дорого тем, кто создает игры?

Источник: IGN