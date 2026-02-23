banner
Забудьте Skyrim и Fallout 4: Тодд Говард назвал игру, которой "больше всего гордятся" в Bethesda

Маргарита Юзяк

Забудьте Skyrim і Fallout 4: Тодд Говард назвав гру, якою "найбільше пишаються" в Bethesda

Тодд Говард рассказал, какой игрой Bethesda Game Studios гордится больше других. К удивлению, Skyrim или Fallout 4 не попали в его личный «список гордости».


В подкасте Kinda Funny Gamescast он объяснил, что больше всего ему импонирует трудный путь этой игры, который стал самым ценным для студии. Тодд Говард говорит о Fallout 76, которая для самих игроков является противоречивой. По словам руководителя студии, запуск был очень проблемным, а исправление еще более сложным процессом.

«Это было невероятно сложно. Было трудно запустить, и старт получился не слишком удачным. Еще труднее было вытащить его из этого состояния, а когда оно снова стало популярным — поддерживать успех», — сказал Говард.

Именно эта долгая работа после релиза и стала главной причиной гордости. Также руководитель студии подчеркнул, что немного онлайн-игр переживают такую сильную критику со старта, но все равно остаются актуальными годами. Не секрет, что Fallout 76 продолжает получать патчи и контент в течение семи лет, даже объединяет вселенную с сериалом.

«Во многих аспектах это игра, которой я горжусь больше всего. Ее было очень трудно создать и еще труднее оставлять интересной для игроков. Если посмотреть на индустрию, то большинство подобных игр появлялись и исчезали, а Fallout 76 до сих пор держится с большими показателями и показывает хорошие результаты», — добавляет Тодд Говард.

Fallout 76 стартовала в 2018 году с большим количеством багов, критикой дизайна мира и отсутствием человеческих NPC. Дополнительно релиз сопровождался скандалом с изданием Power Armor за $200, где обещанная полотняная сумка была заменена нейлоновой. Впоследствии студия постепенно добавила NPC, новый контент и другие системные изменения.


Руководитель Bethesda отдельно упомянул сообщество игры, которое оставалось активным даже в самые сложные периоды. По его мнению, что именно этот долгий период так называемой «арки возвращения» сделал Fallout 76 особенной для студии. Тодд Говард видит дальнейший план развития и считает, что проект будет развиваться.

Тодд Говард: Elder Scrolls 6 повернеться до “класики RPG” і працюватиме на Creation Engine 3

Источник: Game Rant, Games Radar

