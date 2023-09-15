Без права на ремонт: Google не будет восстанавливать треснувшие экраны Pixel Watch

Если вы повредили экран своих смарт-часов Pixel Watch – на официальный ремонт от Google можете не рассчитывать.

Владельцы носимых устройств выражают свое недовольство в соцсетях и на форумах поддержки Google. В одном официальном чате представитель службы подтверждает, что у Google «нет центров ремонта или обслуживания» для смарт-часов.

«Сейчас у нас нет вариантов ремонта для Google Pixel Watch. Если ваши часы повреждены, вы можете связаться с командой поддержки клиентов Google Pixel Watch, чтобы проверить варианты замены», — подтвердила пресс-секретарь Google Бриджит Старки.

Старки также обратила внимание, что в гарантии устройств Google указано, что она не распространяется «на повреждения, вызванные износом, несчастными случаями, неправильным использованием, разборкой, обслуживанием неавторизованными Google техническими специалистами и внешними причинами (повреждение жидкостью, острыми предметами, влияние чрезмерной силы, аномалии электрического тока, подаваемого на продукт Google, а также экстремальными температурными или окружающими условиями)».

Эта гарантия позволяет владельцам самостоятельно справляться с повреждениями, нанесенными падением или случайными ударами, и, согласно Google Store, варианта расширенной гарантии для Pixel Watch нет. Если ваши смарт-часы случайно повреждены, возможно это их конец — при том, что технический ремонт был бы реальным.

На сайте компании iFixit, которая занимается продажей запчастей и публикует инструкции по ремонту, есть подробное руководство того, как восстановить смарт-часы. Хотя непонятно, где купить запасные части, если Google не рассматривает вариантов ремонта устройства. Некоторые комментаторы предлагают приобрести для этого невредимый Pixel Watch на eBay, хотя вряд ли на этом можно сэкономить по сравнению с покупкой подержанных или новых Pixel Watch на замену.

У Pixel Watch стеклянный куполообразный дисплей и его легко можно сломать по неосторожности. В прошлом году автор The Verge повредил экран смарт-часов через несколько дней после обзора, хотя и не ударял его о твердые поверхности.

Впрочем, не только Google усложняет ремонты — восстановление Apple Watch исторически было дорогой и трудной задачей. Например, без AppleCare Plus компания приводит фиксированную оценку в $299 для Series 8 и $499 для Apple Watch Ultra, а с гарантией цена снижается до $69 и $79 соответственно (не считая стоимости самой AppleCare). В то же время вы хотя бы сможете отправить Apple Watch на ремонт, даже если покупка новых может быть более экономически выгодной в долгосрочной перспективе.

Google, как ожидается, выпустит новые Pixel Watch 2 в октябре с, кажется, почти идентичным дизайном. И хорошая новость состоит в том, что техногиганту, похоже, придется изменить свое отношение к ремонтам в будущем — Калифорния на этой неделе приняла законопроект о праве на ремонт, который требует от компаний предоставлять запасные части для электроники в течение трех лет, если они стоят от $50 и более, и в течение семи лет для устройств стоимостью от $100.

Источник: The Verge