Google представит Pixel 8 и Pixel Watch 2 на «Made by Google» 4 октября

Google объявила, что ежегодное событие, посвященное новым устройствам Pixel состоится в среду, 4 октября. Как и в прошлом году, мероприятие «Made by Google» пройдет в Нью-Йорке. Событие и основной доклад стартуют в 17:00 по киевскому времени. Google будет вести прямую трансляцию на YouTube и сайте Google Store.

Google анонсировал событие более чем за месяц и через сутки после того, как дату презентации iPhone 15 объявила Apple. Анонсу Google предшествует множество истоков и слухов об аппаратной платформе смартфона, его функциях и внешнем виде. Кстати, сегодня официальное изображение Pixel 8 Pro попало в сеть.

Некоторые данные появились и о Pixel Watch 2: часы значительно увеличат автономность благодаря чипу Snapdragon и обладают алюминиевым корпусом.

До события «Made by Google» еще больше месяца, за эти дни может появиться много новой информации о Pixel 8.

Источник: 9to5google