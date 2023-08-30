Google представит Pixel 8 и Pixel Watch 2 на «Made by Google» 4 октября

Google объявила, что ежегодное событие, посвященное новым устройствам Pixel состоится в среду, 4 октября. Как и в прошлом году, мероприятие «Made by Google» пройдет в Нью-Йорке. Событие и основной доклад стартуют в 17:00 по киевскому времени. Google будет вести прямую трансляцию на YouTube и сайте Google Store.
Google анонсировал событие более чем за месяц и через сутки после того, как дату презентации iPhone 15 объявила Apple. Анонсу Google предшествует множество истоков и слухов об аппаратной платформе смартфона, его функциях и внешнем виде. Кстати, сегодня официальное изображение Pixel 8 Pro попало в сеть.
Некоторые данные появились и о Pixel Watch 2: часы значительно увеличат автономность благодаря чипу Snapdragon и обладают алюминиевым корпусом.
До события «Made by Google» еще больше месяца, за эти дни может появиться много новой информации о Pixel 8.
Тестовый прототип Google Pixel 8 Pro позирует перед камером: чип Zuma — B1, 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти
Источник: 9to5google