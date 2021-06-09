Биткоин теперь официальная валюта Сальвадора наравне с долларом США

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39-летний президент Сальвадора Найиб Букеле пообещал подписать документ в ближайшее время, после чего он сразу же вступит в силу.

Con 62 votos, el pleno legislativo aprueba la #LeyBitcoin con la que El Salvador adopta el #Bitcoin como moneda de circulación legal. ¡#LaNuevaAsamblea sigue haciendo historia! pic.twitter.com/Ur9OQzPvYI — Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) June 9, 2021

9 июня законодательная ассамблея Сальвадора приняла закон о признании биткоина в качестве законного платежного средства. Закон, который внес на рассмотрение президент страны, был принят с распределением голосов 62-22. Таким образом, Сальвадор стал первой страной, легализовавшей биткоин для повседневного наравне с долларом США, который до этого момента был единственной официальной валютой Сальвадора.

Цель инициативы — упростить для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег в родную страну. В 2020 году такие переводы составили 5,9 миллиарда долларов, что соответствует примерно 22% ВВП Сальвадора. Законом предусмотренно, что курс биткоина к доллару будет свободно плавающим. Соответствующую инфрастуктуру для обеспечения принятия криптовалюты к оплате должны создать в течение 90 дней с момента вступления закона в силу. Также на базе Банка развития создадут «криптокошелек» с токенами на 150 миллионов долларов. Это нужно для возможности быстрого обмена криптовалюты на доллары. Жители Сальвадора смогут использовать криптовалюту как для покупки товаров и услуг, так и для оплаты налогов. Кроме того,

После принятия закона курс биткоина вырос более чем на 7%, до 35 тысяч долларов за монету.