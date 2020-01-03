Бизнес-ноутбук Dell Latitude 9510: до 30 часов автономной работы, поддержка 5G и технологий ИИ, цена от $1800
Во время проведения грядущей выставки потребительской электроники CES 2020 компания Dell продемонстрирует свой новый ноутбук Latitude 9510. Данная новинка позиционируется в качестве «умного» бизнес-ноутбука с поддержкой связи 5G.
Как заявляет производитель, Latitude 9510 является самым компактным и лёгким коммерческим 15-дюймовым ноутбуком. У этой модели 15-дюймовый дисплей уместился в 14-дюймовый форм-фактор, а вес устройства составляет всего 1,45 кг. Дисплей имеет разрешение Full HD 1920х1080 точек. Для дизайна 2-в-1 предусмотрена сенсорная панель с поддержкой стилуса. Масса этой версии составляет 1,5 кг.
Конфигурация системы может включать процессор вплоть до Intel Core i7 10-го поколения с технологией vPro, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 с частотой 2133 МГц и твердотельный накопитель M.2 2230 PCIe/NVMe ёмкостью до 1 ТБ. Карбоновые лопастные вентиляторы и двойные тепловые трубки призваны обеспечить эффективное охлаждение и низкий уровень шума в процессе работы.
Устройство получило поддержку высокоскоростного стандарта связи Wi-Fi 6 и мобильной связи 5G. При этом Антенны 5G встроены в динамики. Ноутбук может комплектоваться 4-секционной (52 Втч) или 6-секционной (88 Втч) батареей. Последняя обеспечивает автономность на уровне 30 часов. Новинка имеет размеры 340,4х14-17х21,8 мм. Корпус изготовлен из алюминия с алмазной огранкой.
Dell заявляет, что ноутбук Latitude 9510 оснащен первой в мире встроенной автоматизированной технологией повышения производительности на основе искусственного интеллекта. Новое программное обеспечение Dell Optimizer поможет повысить продуктивность благодаря таким функциям:
- ExpressResponse изучает предпочтения и поведение пользователей и, применяя машинное обучение с технологией Intel Adaptix, позволяет быстрее запускать часто используемые приложения и быстро переключаться между ними.
- ExpressCharge помогает предотвратить полную разрядку аккумулятора. Технологии ИИ и машинного обучения помогают продлить время автономной работы, в соответствии с особенностями заряда батареи и типичным для пользователя потреблением энергии.
- ExpressSign-in позволяет быстрее приступить к работе за счёт ускоренного и безопасного входа в систему.
- «Умное» аудио позволит отказаться от спикерофона. Высокочастотные динамики, встроенный усилитель и четыре микрофона с функцией шумопоглощения обеспечивают комфортное общение, а технология Intelligent Audio улучшает звук, устраняя эхо и фоновый шум во время телефонных конференций.
Новый ноутбук Dell Latitude 9510 поступит в продажу с 26 марта по цене стартовой конфигурации от $1799.