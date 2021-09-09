Blizzard выпустила ознакомительные ролики о всех классах Diablo II: Resurrected

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8 сентября Blizzard опубликовала последнее видео в серии с презентацией всех классов Diablo II: Resurrected.

Длительность каждого ролика около минуты. В видео разработчики показали главные способности всех семи классов переиздания Diablo II. Также в них можно рассмотреть самих персонажей, детали окружения и монстров крупным планом.

Амазонка

Ассасин

Варвар

Волшебница

Друид

Некромант

Паладин

Diablo II: Resurrected выйдет 23 сентября на ПК, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, игра будет издана только в цифровом виде.