Мы запускаем блоги на ІТС.UA — присоединяйтесь к сообществу авторов уже сейчас

Постепенно продолжаем реализовывать планы довоенных времен, и сегодня ITC.ua запускает собственную блог-платформу. Это, по нашему мнению, выведет общение между постоянными читателями сайта на новый уровень. Если ранее дискуссии были привязаны к текстам новостей и статей, то теперь читатели смогут инициировать обсуждение любых тем.

На сайте уже появился отдельный раздел «Блоги», который можно найти в хедере рядом с «Новостями», «Обзорами» и другими. Чтобы стать автором блогов нужно зарегистрироваться или авторизоваться через соцсети.

Для написания комментариев можно и дальше использовать привычный профиль в Disqus. Для всех публикаций на сайте включена премодерация — нужно лишь соблюдать базовые правила, подробно описанные по ссылке. Там же приведены примеры разных постов, которые можно публиковать на блог-платформе (но конечно это не исчерпывающий список).

Лучшие по нашему мнению блоги будут опубликованы на главной странице сайта и других соцсетях.

Запуская блоги мы, прежде всего, хотим сделать площадку для общения читателей сайта ІТС.UA, максимально комфортную и простую для всех. Надеемся, что с вашей помощью мы сможем построить интересный, современный и комфортный проект, где можно будет свободно общаться и делиться мнениями. И да, не забываем о культуре общения — уважайте себя и собеседников.

Осталось совсем немного — зарегистрироваться, сделать свой первый материал и погрузиться с головой в интересную дискуссию. А чтобы иметь хороший стимул начать, держите конкурс — можно выиграть новый игровой ПК достойной конфигурации, с которым нам помогли наши партнеры Click.ua и еще несколько приятных поощрительных призов. Подробнее об условиях конкурса расскажем в ближайшие дни.