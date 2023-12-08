Блокнот в Windows 11 наконец-то получил встроенный счетчик символов

Ранее пользователи были вынуждены использовать сторонние альтернативы, такие как Notepad2 или Notepad++.
Программа Блокнот в тестовой версии Windows 11 (через Canary Channel) получила наконец встроенный счетчик количества символов.
«Когда текст выделен, программа выводит строку с количеством символов как для выделенного текста, так и для всего документа», — объясняет Microsoft Windows Insider в сообщении в блоге. «Если текст не выделен, то отображается количество символов для всего документа».
Microsoft также добавила опцию «Редактировать с помощью Блокнота» в контекстное меню Проводника файлов, что позволяет быстро открывать и редактировать любой файл с помощью текстового редактора.
Ранее Блокнот получил новую опцию автосохранения, вкладки, темный режим и даже виртуальный значок-спиннер.
Кроме изменений в Блокноте, в последней сборке Windows 11 Microsoft тестирует «отсоединение» Copilot AI, чтобы облегчить доступ во время работы на занятом рабочем столе с окнами других программ.
«Нажмите значок, чтобы открепить панель Copilot с верхнего правого угла. В отключенном состоянии он может появляться над или под другими приложениями Windows, сохраняя свое фиксированное положение на рабочем столе. Это позволит получить доступ к Copilot, минимизируя препятствия другим действиям».
Кроме того, можно изменить размер окна Copilot для более удобного использования — просто нажмите и перетащите край окна помощника, чтобы настроить ширину в соответствии с потребностями.
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Улучшение получил и раздел виджетов ОС — вскоре вы сможете просто отображать виджеты и скрывать ленту новостей и статей, появляющихся на экране.
Как обычно, эти функции тестируются, и, возможно, Microsoft внесет некоторые изменения, но потенциально они появятся для всех пользователей Windows 11 в начале 2024 года.