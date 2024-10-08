Блокировка Telegram: Полтавский облсовет готовится к запрету мессенджера в области

Полтавский областной совет начал подготовку к голосованию по запрету мессенджера Telegram на территории области. О таких планах стало известно из трансляции заседания депутатской комиссии по вопросам регламента.

Комиссия депутатов рассмотрела вопрос «О запрете использования Telegram». Один из депутатов отметил, что ему пришлось регистрироваться через этот мессенджер, чтобы попасть на Государственный аграрный реестр. Это вызвало возмущение среди депутатов, поскольку «серверы Telegram находятся в Санкт-Петербурге», что создает риск передачи информации в россию.

Ссылаясь на разъяснения украинских спецслужб, депутаты единогласно рекомендовали запретить Telegram в Полтавской области. Теперь этот вопрос будет рассмотрен на сессионном заседании Полтавского областного совета.

Напомним, с прошлого месяца в Украине запрещено использовать Telegram на рабочих устройствах чиновникам и военным. Использование мессенджера также ограничено на объектах критической инфраструктуры из-за угрозы национальной безопасности.

СБУ и Генштаб сообщили, что россияне активно используют Telegram для кибератак, распространения вредоносного программного обеспечения, определения геолокации пользователей и корректировки ракетных ударов.

Источник: zmist

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