Bloomberg: Foxconn приостановила работу предприятий в китайском Шэньчжэне из-за вспышки коронавируса. Одно из них производило iPhone

Поставщик Apple тайваньская компания Foxconn временно остановила работу своих заводов в китайском мегаполисе Шэньчжэнь из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и введения там локдауна. Одно из этих предприятий производит iPhone. Foxconn, также известная как Hon Hai Precision Industry Co., приостановила работу двух кампусов и перераспределила работу по другим производственным мощностям. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Согласно призыву китайского правительства, предприятия в Шэньчжэне, которые не являются критически важными, должны «заморозить» работу до 20 марта. Приостановка работы мощностей Foxconn в этом городе не должна повлиять на цепочку снабжения Apple смартфонами.

Foxconn является торговым названием тайваньской фирмы Hon Hai Precision Industry Co. По состоянию на 2010 год она была крупнейшим мировым поставщиком услуг по производству электроники и четвертой по величине технологической компанией по доходу. Foxconn производит Mac mini, iPod и iPhone для корпорации Apple; материнские платы для Intel, выполняет различные заказы для американских производителей компьютеров Dell и Hewlett-Packard; PlayStation 2, PlayStation 3 и PlayStation 4 для Sony; Wii Wii U для Nintendo; Xbox 360, Xbox One для Microsoft, компоненты для Xiaomi, BlackBerry, Google, InFocus, Huawei, Vizio, Toshiba, смартфоны и оборудование для Motorola, Nokia, Amazon Kindle и Cisco.

По данным китайского ИА «Синьхуа», в течение 13 марта в континентальной части Китая было зафиксировано 1337 новых случаев локального заражения COVID-19, сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР. Из них 79 случаев были в провинции Гуандун (туда входит и город Шэньчжэнь).