Bloomberg: Meta остановила разработку смарт-часов с двумя встроенными камерами

Meta заморозила разработку смарт-часов с двумя встроенными камерами на неопределенный срок и приступила к работе над другим носимым устройством, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкий к компании источник.

Гаджет — под кодовым именем Milan — первоначально планировалось выпустить на рынок весной 2023 года по цене $349. В конце 2021 года мы видели рендер потенциальных часов в квадратном корпусе с закругленными углами и небольшим прямоугольным вырезом в экране под фронтальную камеру, который должен был конкурировать с Apple Watch и Google Pixel Watch. Сообщается, что Meta остановила разработку из-за технических сложностей и общего сокращения расходов в связи с замедлением роста бизнеса.

По данным Bloomberg, устройство находилось в активной разработке не менее двух лет. Главная особенность гаджета — две камеры: фронтальная на 5 Мп, которая предназначена главным образом для видеозвонков, и дополнительный качественный модуль на 12 Мп с автофокусом на задней панели, который мог использоваться для съемки после отсоединения (вместе с дисплейным модулем) от основного корпуса из нержавеющей стали на запястье.

Сообщается, что Meta столкнулась с технологическими сложностями, связанными именно с этой второй камерой — она мешала другой технологии, отвечающей за восприятие нервных сигналов от запястья. Это важно, поскольку Meta рассчитывала, что устройство станет не очередными обычными умными часами, но также позволит управлять отдельными очками дополненной реальности (AR) и другими инициативами метавселенной. В прошлом году в блоге Meta показывала впечатляющее демо перспективной технологии нейронного интерфейса и рассказывала об использовании устройств, закрепленных на запястье, для улавливания нервных импульсов с их последующей оцифровкой с помощью электромиографии .

Устройство также имело бы типичные функции умных часов, таких как GPS, сотовая связь, отслеживание активности, воспроизведение музыки и интеграция с другими продуктами Meta, включая WhatsApp и Instagram. Команда надеялась, что часы смогут работать не менее 18 часов без подзарядки. По состоянию на прошлый год Meta также хотела сотрудничать с другими компаниями для создания целой экосистемы аксессуаров, которые позволили бы крепить часы к вещам, например, рюкзакам, и использовать в качестве камеры. Но история не знает сослагательного наклонения.

В то же время Bloomberg сообщает, что Meta все еще работает над несколькими другими устройствами, предназначенными для ношения на запястье. Это часть грандиозного плана генерального директора Meta Марка Цукерберга — предложить больше собственного оборудования для потребителей и уменьшить зависимость пользователей от платформ Apple и Google. Как известно, те в последнее время значительно усложнили Facebook задачу отслеживания действий пользователей, что соответствующим образом сказалось на ее доходах от рекламы.