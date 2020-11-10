Bloomberg: Microsoft заинтересована в покупке японских игровых студий

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По данным Bloomberg, корпорация Microsoft стремится диверсифицировать свой портфель разработчиков игр. Сообщается, что компания обратилась к различным японским разработчикам с потенциальным предложением купить их.

Эту информацию подтверждает президент Koei Tecmo Games Co. Хисаши Коинума. Она заявил, что Microsoft обратилась к нему с предложением заключить партнёрское соглашение.

Microsoft стремится укрепить своё присутствие в Японии, особенно с учётом того, что присутствие Xbox в этой стране несколько уменьшилось. Такое стремление и попытки купить японских разработчиков выглядят органично с дебютом консоли Xbox Series S. Так считает Хидеки Ясуда из Ace Research Institute из Токио. Консоль с компактными размерами, позволяющая запускать игры и стриминговые сервисы, могла бы быть популярной в условиях стеснённых японских жилищ, уточняет Хидеки Ясуда.

Сама Microsoft не стала делиться подробностями о своей заинтересованности в покупке японских разработчиков игр. Она ограничилась лаконичным заявлением о том, что компания всегда открыта для партнёрских отношений, которые имеют смысл и «хорошо подходят» Microsoft.

Источник: wccftech