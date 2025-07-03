Новости Крипто 03.07.2025 в 14:35 comment views icon

Bloomberg: Трампы заработали на криптовалютах $620 млн

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Bloomberg: Трампы заработали на криптовалютах $620 млн

Семья Трампов использует свое имя и связи для получения прибыли от цифровых активов. Хотя личный капитал Дональда Трампа почти не изменился с момента возвращения в Белый дом: $6,5 млрд в день выборов и $6,4 млрд сейчас.

Но семья президента заработала по крайней мере $620 млн на участии в криптовалютных проектах или инвестировании в них.

Хотя активы президента находятся в трасте, которым руководит Дональд Трамп-младший, он продолжает лично получать выгоду от успеха Trump Organization

Например, платформа World Liberty Financial, которая продает собственные токены и выпускает стейблкоин под названием USD1 к марту продала токенов на $550 млн. Около $390 млн из этой уходит семье Трампа, плюс еще $2 млрд в виде нереализованных токенов (22,5 миллиарда WLFI), хотя и уменьшила свою долю в World Liberty до 40% с 60%.

Технологическая инвестиционная фирма из Абу-Даби MGX использует стейблкоин USD1 для инвестиции в размере $2 млрд в криптовалютную биржу Binance. Основатель Binance Чанпэн Чжао, который добивается президентского помилования после признания вины в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег, служит советником World Liberty вместе с основателем блокчейна Tron Джастином Саном и Билалом Бин Сакибом, председателем Криптосовета Пакистана.

Мемкоины президентской семьи TRUMP стоят еще примерно $150 млн, плюс получено $350 млн в виде сборов и продажи токенов.

Хотя World Liberty Financial и токен TRUMP были двумя разными проектами, Эрик Трамп раскрыл планы для World Liberty Financial накопить существенное количество мемкоинов. Семья Трампа также имеет туз в рукаве: 20% у майнинговом предприятии American Bitcoin.

Источник: Bloomberg

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