Децентрализованная альтернатива Twitter. Приложение Bluesky от Джека Дорси уже доступно в App Store (пока только по приглашению)

Скриншоты приложения Bluesky в App Store демонстрируют приложение, которое внешним видом очень напоминает Twitter.

Bluesky – это проект, который поддерживает соучредитель и бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси. Приложение работает на основе протокола соцсети с открытым кодом, который называется Authenticated Transfer Protocol или AT Protocol. В описании к программе указано, что Bluesky — это «социальная сеть», объединяющая отдельные сети в едином центре.

AT Protocol построен на основе четырех главных идей: мобильность аккаунта, алгоритмичность, производительность и взаимодействие. Предполагается, что такая структура поможет пользователям легко переносить данные своего аккаунта к другому поставщику Bluesky, а также эффективнее контролировать отображаемый контент.

Первоначально приложение Bluesky было доступно в частной бета-версии для разработчиков в октябре, но сейчас компания, похоже, хочет расширить тестирование на пользователей устройств iOS. Желающие могут присоединиться к списку ожидания, однако когда приложение станет общедоступным, не сообщается.

Проект возник в Twitter, и после поглощения соцсети Илоном Маском, возникало беспокойство относительно будущего Bluesky. Однако в прошлом году децентрализованная соцсеть выделилась в отдельную компанию – руководители отметили, что «независимость важна для успеха проекта». Сам Дорси вошел в состав совета директоров Bluesky.

Судя по скриншотам, опубликованным в App Store, и тем, которые включены в статью TechCrunch, Bluesky получила отдельные вкладки для домашней страницы, поиска, оповещений и репостов. В отдельной статье можно ознакомиться с другими альтернативами Twitter.

Источник: The Verge