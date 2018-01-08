BMW заявила, что батареи в ее электромобилях и гибридах рассчитаны минимум на 15 лет службы. Потом емкость упадет до 70%, но они продолжат работать

Помимо сравнительно высокой стоимости и не самого большого запаса хода потенциальных владельцев электромобилей также обычно пугает ограниченный ресурс батарей. Однако глава аккумуляторного подразделения немецкого автопроизводителя BMW заверяет, что полностью электрические и гибридные модели данного бренда рассчитаны минимум на 15 лет активного использования, чего более чем достаточно для обычного покупателя.

В интервью ресурсу CarAdvice Андреас Райт (Andreas Raith) заявил, что покупатели электрических BMW могут рассчитывать на то, что даже через 15 лет аккумуляторная батарея их электромобилей сохранит не менее 70% своей емкости.

При этом спустя 15 лет доступная емкость, мощность и эффективность батарей снизится, но сами аккумуляторы продолжат работать. Владельцы таких возрастных электромобилей смогут использовать их для поездок на небольшие расстояния или же заменить на новые блоки, используя старые батареи в качестве домашних систем хранения энергии.

“Это не просто маркетинговое заявление, наши батареи специально разрабатывались таким образом, чтобы их без проблем можно было использовать весь жизненный цикл автомобиля. И мы можем доказать это утверждение данными, полученными на основе реальной эксплуатации наших электрических моделей.” – отметил Андреас Райт.

Таким образом даже неподходящая для обычного использования в электромобиле батарея сможет принести пользу владельцу, заряжаясь ночью от сети по зеленому тарифу и выдавая энергию в домашнюю сеть в периоды пиковой нагрузки. Ну, а когда она состарится настолько, что не сможет приносить пользу даже в таком щадящем режиме, то ее можно будет утилизировать, используя литиум, никель, медь и другие компоненты для создания новых аккумуляторов.

Отметим, что в зависимости от везения, Nissan Leaf после пары лет активного использования может показывать результаты в 70-80% от паспортной емкости и дальности хода, что хорошо известно покупателям б/у экземпляров данной модели в Украине.

Источник: InsideEv`s