Boeing и ВВС США тестируют дроны для техобслуживания самолетов. Финальный этап — сканирование поверхности при любых погодных условиях.

Военно-воздушные силы США совместно с Boeing испытывают автономные технологии, и демонстрация на самолете C-5 продемонстрировала перспективность использования дронов для помощи в техническом обслуживании самолетов. Но теперь оборонному гиганту необходимо преодолеть свое «самое большое ограничение» — убедиться, что беспилотники действительно работают при любых погодных условиях.

Во время недавней демонстрации в ангаре на военно-воздушной базе в Дувре, штат Делавэр, дрон работал вокруг четверти C-5, останавливаясь и зависая над различными частями самолета, делая снимки, которые мгновенно передавались на наземную станцию управления, передает Breaking Defence.

Демонстрация была частью программы Boeing по автономному осмотру самолетов (AAI) — совместной программы, начатой несколько лет назад с компанией Near Earth Autonomy, которая занимается автономной авиацией. Две компании провели первое сканирование самолета C-5 с помощью беспилотника, чтобы помочь с техническим обслуживанием в ангаре на военно-воздушной базе в Дувре.

Дэвид Мерфи, старший пилот-испытатель программы Near Earth Autonomy, сказал журналистам, что «подавляющее большинство пользы» от программы будет снаружи от ангара, когда можно будет делать сканирование самолетов прямо на взлетной полосе.

Представители Boeing, Near Earth Autonomy и Военно-воздушных сил наблюдали, как беспилотник прошел через 34 места на самолете, остановился и завис над крылом самолета, рядом с левой стороной двери самолета и на высоте 20 м над его хвостом.

Это то, что Скотт Беланжер, руководитель Boeing Global Services назвал «моментом крещендо» — процесс, который обычно предполагает участие нескольких инспекторов в страховочных поясах с желтыми веревками, натянутыми вдоль самолета, которые не могут видеть выше хвоста, на что способен дрон. По словам Беланжера, обычно «экипажу требуется полтора часа, чтобы просто подняться туда».

После завершения проверки беспилотник медленно вернулся на землю, потратив всего 10-15 минут на сканирование четверти 75-метрового самолета — это на порядок меньше времени, чем требуется на проверку безопасности человеком, и точнее. 34 пункта проверки, которые должен был пройти беспилотник, были определены на основе плана, созданного с помощью 3D-модели самолета с учетом требований ВВС США.

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