«Более 800 Мбит/c»: Киевстар вместе с Huawei установил рекорд скорости в 4G-сети благодаря агрегации частот 900, 1800 и 2600 МГц





Киевстар вместе с технологическим партнером Huawei установили новый рекорд скорости передачи данных в 4G-сети оператора – более 800 Мбит/с. По словам оператора это стало возможным благодаря агрегации частот (Carrier Aggregation) – одновременному использованию частот 900 МГц, 1800 МГц и 2600 МГц, которые согласно лицензиям компания может использовать для 4G.

Киевстар с 2018 года использует агрегацию частот 1800 МГц и 2600 МГц для предоставления абонентам более высокой скорости и лучшей емкости сети. А с июля 2020 года мобильный оператор начал применять для 4G частоты 900 МГц, которые обеспечивают больший радиус действия базовых станций и помогают расширять сеть в маленьких селах. Также компания активно использует в Украине технологии, относящиеся к LTE Advanced Pro – Carrier Aggregation, MIMO4x4, Massive MIMO, QAM256, Small Cell и т.д.

«Результаты новых тестов еще раз подтверждают, что потенциал для развития 4G в Украине очень большой. Поэтому, по моему мнению, в ближайшие несколько лет телеком индустрии нужно сосредоточиться именно на этой радио технологии. И на том, чтобы скоростной интернет был доступен для более чем 90% украинцев. Для этого Киевстар ежегодно инвестирует 4-5 млрд грн в развитие собственной телеком инфраструктуры», – отметил Василий Пантов, директор по планированию и управлению качеством сетей Киевстар.

Оборудование, на котором был установлен рекорд скорости, используется и при расширении 4G в большинстве городов и сел Украины. Благодаря инвестициям в строительство, сейчас скоростной мобильный интернет от Киевстар работает в более чем 15 тысячи городов и сел Украины, где проживает 85% населения страны.

Источник: Киевстар