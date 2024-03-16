Новости Игры 16.03.2024 в 14:58 comment views icon

Утечка характеристик PlayStation 5 Pro — ощутимое повышение производительности, релиз на рождественские праздники

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Андрей Русанов

Автор сайта

Сайт Insider Gaming подтверждает из собственных источников, что спецификации PlayStation 5 Pro, которые просочились ранее в интернет через YouTube-канал Moore’s Law is Dead являются реальной утечкой, несмотря на критику канала, а выход PlayStation 5 Pro ориентирован на рождественские праздники 2024 года.

Анонимные источники Insider Gaming может подтвердить, что утечка происходит с портала разработчиков PlayStation. Документация на этой неделе была разослана большому количеству сторонних разработчиков.

Ранее было известно, что PS5 Pro имеет кодовое название Trinity и будет нацелен на лучший и стабильный FPS в разрешении 4K, будет иметь новый «режим производительности» для разрешения 8K и ускоренную трассировку лучей. Кроме того, сообщалось, что видеопроцессор Trinity получит 30 графических блоков и пропускную способность памяти 18000 MTS.

Итак, новый виток подтвержден:

  • На 45% более быстрый рендеринг по сравнению с PS5 по сравнению с PS5
  • В 2-3 раза быстрее трассировка лучей (x4 в отдельных случаях)
  • Производительность 33,5 Терафлопс.
  • Технология масштабирования PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling)
  • Поддержка разрешения до 8K в будущей версии SDK в разрешении до 8K
  • Собственная архитектура машинного обучения
  • Акселератор искусственного интеллекта, поддерживающий 300 Tops 8-битных вычислений и 67 Tflops 16-битных вычислений с плавающей запятой.

Сайт Insider Gaming, которому был предоставлен доступ к документации с портала разработчиков при условии, что она не станет публичной, может подтвердить, что наборы разработчика доступны для студий близкого круга с сентября 2023 года, сторонних — с января 2024 года или с весны 2024 года. Позже к ним поступят тестовые наборы, которые будут идентичны конечному продукту.

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