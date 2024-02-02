Больше никакого «Кэша»: Google Поиск удалил ссылки на кэшированные страницы сайтов

Функция позволяла просматривать в результатах поиска архивные версии страниц веб-сайтов.

В настоящее время Google официально удалил из Поиска опцию просмотра кэш-ссылок — как отмечают в компании, она стала менее необходимой, поскольку «надежность интернета улучшилась».

Hey, catching up. Yes, it’s been removed. I know, it’s sad. I’m sad too. It’s one of our oldest features. But it was meant for helping people access pages when way back, you often couldn’t depend on a page loading. These days, things have greatly improved. So, it was decided to… — Google SearchLiaison (@searchliaison) February 1, 2024

В то же время функция была удобной для просмотра удаленных страниц, или для выяснения как и, была ли редактирована текущая версия. Специалисты по оптимизации поисковых систем также могли использовать ее для настройки сайтов или отслеживания конкурентов. Так же, если сайт был заблокирован в вашем регионе, кэш Google мог работать как альтернатива VPN.

Обычно доступ к кэшированным версиям страниц можно было получить несколькими «маршрутами»: через кнопку «Cached», которая появлялась внизу панели «Об этом результате», доступной в меню трех кнопок рядом с результатом поиска; и через оператор поиска «cache:», добавленный в URL, чтобы мгновенно перейти к кэшированной версии Google (кажется, эта опция пока работает).

Вот как кнопка Cached отображалась в результатах поиска в 2021 году по сравнению с тем, что есть на сегодня:

Не похоже, что у Google есть какие-то планы по замене этой функции, но поисковый партнер компании Дэнни Салливан говорит, что надеется, что она сможет добавить ссылку на Интернет-архив, который можно будет использовать, чтобы показать, как веб-страница изменилась со временем.

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Интересно, что Google сразу стирает все следы присутствия этой функции, удалив даже отдельную страницу справки (в поиске ее таки отображают, однако при попытке перехода отправляют на главную).

Источник: The Verge