Босс Gearbox: «Настоящие фаны» Borderlands 4 найдут $80 на игру

Фанаты и разработчик Baldur’s Gate 3 возмутились заявлению босса Borderlands 4 о том, что они найдут $80 на игру.

Руководитель Gearbox Рэнди Питчфорд снова оказался в центре скандала. И для этого есть сразу две причины: вероятные $80 за игру и то, как босс Borderlands 4 говорит об этом. Пользователь X (Twitter) спросил, действительно ли игра стоит так дорого, и получил от Питчфорда такой ответ:

После этого он привел пример из своей жизни: мол, в 1991 году купил Starflight для Sega Genesis за те же $80, когда работал в кафе-мороженом с минимальной зарплатой.

A) Not my call. B) If you’re a real fan, you’ll find a way to make it happen. My local game store had Starflight for Sega Genesis for $80 in 1991 when I was just out of high school working minimum wage at an ice cream parlor in Pismo Beach and I found a way to make it happen.

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) May 14, 2025