Новости Игры 21.05.2025 в 17:48 comment views icon

Босс Gearbox: «Настоящие фаны» Borderlands 4 найдут $80 на игру

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Босс Gearbox: «Настоящие фаны» Borderlands 4 найдут $80 на игру

Фанаты и разработчик Baldur’s Gate 3 возмутились заявлению босса Borderlands 4 о том, что они найдут $80 на игру.

Руководитель Gearbox Рэнди Питчфорд снова оказался в центре скандала. И для этого есть сразу две причины: вероятные $80 за игру и то, как босс Borderlands 4 говорит об этом. Пользователь X (Twitter) спросил, действительно ли игра стоит так дорого, и получил от Питчфорда такой ответ:

«A) Не мое решение. B) Если вы настоящий фанат, вы найдете способ сделать это», — написавший он.

После этого он привел пример из своей жизни: мол, в 1991 году купил Starflight для Sega Genesis за те же $80, когда работал в кафе-мороженом с минимальной зарплатой.

Но похоже, это сравнение произвело не восторг, а лишь вызвало волну критики. К ней присоединился директор по издательству Baldur’s Gate 3 Майкл Даус:

«Инфляция существует (мы, например, корректируем зарплаты работников в соответствии с ней), и повышение цен может быть оправдано. Но говорить «настоящие фанаты найдут способ» — это отвратительно, потому что предполагать, что ваша игра важнее во время кризиса стоимости жизни, чем, например, возможность просто сводить концы с концами», — пишет Майкл Даус.

Директор по издательству Baldur’s Gate также добавил, что настоящие фанаты — это не те, кто платят любую цену. А наоборот те, кто искренне интересуются тем, что создает студия и остаются лояльными:

«Настоящие фанаты — это люди, которые любят и понимают, что вы делаете, следят за вашими делами и взаимодействуют с ними независимо от того, сколько они тратят», — добавляет Даус.

У него справедливо спросили, а должна ли Baldur’s Gate 3 стоить $80? Даус ответил, что даже если бы она и стоила столько, «мы, вероятно, не советовали бы людям делать все возможное, чтобы купить ее, чтобы не потерять настоящих фанатов».

Слова руководителя Gearbox оставляют вопросы, так как официальной цены на Borderlands 4 до сих пор нет. 2K Games и материнская Take-Two не подтвердили, сколько будет стоить игра. Сам релиз уже совсем близко — 12 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Игру также готовят для Switch 2, но без точной даты. На этом фоне слова самого руководителя Take-Two Штрауса Зелника, сказанные несколько дней назад, выглядят довольно иронично. В интервью GI.biz он заявил:

Спецпроекты
Новий робот-пилосос від Dreame: подолання перешкод до 6 см, PetZone-режим і ціна зі знижкою
Хочете заробляти онлайн? Ось 7 варіантів фрилансу та їхні особливості

«Наша работа заключается не в том, чтобы перевернуть потребителя с ног на голову, встряхнуть его и посмотреть, сколько средств выпадет из его кармана», — добавляет Штраус Зелник.

Проблему цен индустрия уже неоднократно обсуждала в этом году — еще с момента запуска Mario Kart World. Microsoft тоже заявила, что некоторые игры от их внутренних студий будут продаваться за $80. Take-Two пока не объявляла ни одной игры по такой цене, но ходят слухи, что GTA 6 может дебютировать уже до $100.

В Borderlands 4 будет меньше «туалетного юмора», уверяет нарративный директор

Источник: Games Radar / Game Spot

Популярные новости

WizKids создала фигурки «курильщика» по Baldur’s Gate 3 — настолько плохие, что партию отзывают
Второй трейлер GTA 6 набрал 475 млн просмотров за сутки — в пять раз больше рекорда первого
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила Патч 1.4 — NPC еще умнее, а мутанты едят трупы

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить