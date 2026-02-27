Брать или нет? Украинец запустил онлайн-сервис проверки смартфонов "на проблемы" перед покупкой

Украинский разработчик Ярослав Подорванов запустил инструмент, который поможет владельцам смартфонов выявить проблемы устройства еще до фактической покупки.





Как это работает? Без ИИ, собственно, не обошлось. Вы просто вводите название своего потенциального нового смартфона на сайте, а он ищет проблемы, описанные в отзывах на Reddit. Доступны три поля ввода: для названия смартфона, страны и промта для поиска, который генерируется сайтом. Пока отзывы доступны для ограниченного количества моделей, однако есть серии Samsung S23-24, iPhone 14-15, Pixel 7A и 8, а также с десяток других.

Разработчик пишет, что решил создать сайт после того, как сам ошибся с покупкой гаджета.





«Сайт создал после того, как обжегся со смартфоном Samsung Galaxy A36 из-за наличия приложения AppCloud, которое ведет себя как троян. Эта проблема является распространенной и известной для смартфонов Samsung», — пишет Подорванов на Reddit. «Сейчас вам нужно целенаправленно гуглить конкретные проблемы, и вряд ли вы найдете именно те, которые станут для вас решающими, чтобы отказаться от покупки. Скорее, вы найдете какие-то комплиментарные «проблемы» от блогеров».

Для создания сайта украинец с помощью ChatGPT написал большое ТЗ, которое уже дальше передал Gemini, Claude, Copilot и снова ChatGPT. Каждый предложил свой вариант, но лучше отличился именно ИИ Google. В целом процесс занял не более 4-х часов.

Сайт имеет открытый код, а на GitHub доступен промпт, с помощью которого он был создан. Разработчик отмечает, что проект некоммерческий, поэтому предусмотрен для работы в бесплатном формате, без сервера и его дальнейшей поддержки.

«Поэтому, если делать какое-то динамическое превью смартфона, то нужно API, а если статическое — надо регулярно обновлять картинки на сайте».

