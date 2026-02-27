banner
Новости ИИ 27.02.2026 comment views icon

Брать или нет? Украинец запустил онлайн-сервис проверки смартфонов "на проблемы" перед покупкой

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Брати чи ні? Українець запустив онлайн-сервіс перевірки смартфонів "на проблеми" перед покупкою

Украинский разработчик Ярослав Подорванов запустил инструмент, который поможет владельцам смартфонов выявить проблемы устройства еще до фактической покупки.


Как это работает? Без ИИ, собственно, не обошлось. Вы просто вводите название своего потенциального нового смартфона на сайте, а он ищет проблемы, описанные в отзывах на Reddit. Доступны три поля ввода: для названия смартфона, страны и промта для поиска, который генерируется сайтом. Пока отзывы доступны для ограниченного количества моделей, однако есть серии Samsung S23-24, iPhone 14-15, Pixel 7A и 8, а также с десяток других.

Брати чи ні? Українець запустив сервіс перевірки смартфонів "на проблеми" перед покупкою

Разработчик пишет, что решил создать сайт после того, как сам ошибся с покупкой гаджета.


«Сайт создал после того, как обжегся со смартфоном Samsung Galaxy A36 из-за наличия приложения AppCloud, которое ведет себя как троян. Эта проблема является распространенной и известной для смартфонов Samsung», — пишет Подорванов на Reddit. «Сейчас вам нужно целенаправленно гуглить конкретные проблемы, и вряд ли вы найдете именно те, которые станут для вас решающими, чтобы отказаться от покупки. Скорее, вы найдете какие-то комплиментарные «проблемы» от блогеров».

Для создания сайта украинец с помощью ChatGPT написал большое ТЗ, которое уже дальше передал Gemini, Claude, Copilot и снова ChatGPT. Каждый предложил свой вариант, но лучше отличился именно ИИ Google. В целом процесс занял не более 4-х часов.

Сайт имеет открытый код, а на GitHub доступен промпт, с помощью которого он был создан. Разработчик отмечает, что проект некоммерческий, поэтому предусмотрен для работы в бесплатном формате, без сервера и его дальнейшей поддержки.

«Поэтому, если делать какое-то динамическое превью смартфона, то нужно API, а если статическое — надо регулярно обновлять картинки на сайте».

Ранее мы писали об украинце, который запустил сайт Ratingo с «реальными» топами сериалов, а также о разработчике, создавшем полную карту украинского YouTube.

Украинцы выпустили расширение «НЕ ГРАЙ» для браузеров Chromium: оно маркирует российские игры в Steam

Спецпроекты
Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії
У серії Samsung Galaxy S26 новий Gemini: з ним смартфон стає особистим помічником

Источник: dev.ua

Популярные новости

arrow left
arrow right
Realme подтвердила P4 Power с батареей на 10 000 мА-ч
Магнитные чехлы раскрывают дизайн Samsung Galaxy S26, дата презентации тоже известна
Складной Oppo Find N6 будет иметь 200 Мп квадрокамеру Hasselblad и технологию Danxia
Баг или фича? Ошибка процессора NVIDIA Vera мешает работе GPU других производителей
Клиенту отправили новый iPhone 17 Pro с пятнами и сорванной пломбой, а на обмене насчитали тройной задаток
Неизбежно: Samsung все же поднимет цену Galaxy S26, говорят инсайдеры
Motorola на CES 2026: премиальный Signature, Razr 60 FIFA Edition и новые гаджеты
Илон Маск снова преувеличил: ЦОД xAI Colossus 2 даже близко не достиг 1 ГВт, по данным спутника
Расследователь Христо Грозев попросил DeepSeek обработать статью и получил российскую пропаганду на выходе
Упаковщик "Укрпошти" в Киеве забрал 5 смартфонов Xiaomi из посылок и сдал в ломбард — ущерб оценили всего в 6 тыс. грн
Android теперь может сохранять "следы" взлома смартфона
Realme P4 Power дебютировал с батареей 10 001 мА-ч и усиленным корпусом
Вышел Samsung Galaxy S26 Ultra от 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и самая быстрая зарядка в серии
Сэкономил $800: владелец потерянного iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ получил версию на 2 ТБ по гарантии AppleCare+
Samsung Galaxy S26 Ultra: новые странные цвета и цена как у предшественников
Новый год, новый браузер: Opera One R3 имеет 9 цветов для островов вкладок, динамические темы со звуком и ИИ
Новый топ: Xiaomi 17 Max получит самый большой аккумулятор в серии
Вышел Realme Neo8: флагманский процессор, перископическая камера и 8000 мА-ч от $370
Запуск Xiaomi 17 в Европе запланировали на 28 февраля: без Pro и "заднего" дисплея
Apple снова лидер рынка смартфонов: компания обогнала Samsung в 2025 году
Samsung Wide Fold: аналог еще невыпущенного iPhone Fold от главного конкурента
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить