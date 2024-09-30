Британская полиция тестирует ИИ-детектива для расследования реальных преступлений

Полицейский отдел Эйвона и Сомерсета в юго-западной Англии испытывает систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая может помочь раскрыть старые дела, сократив десятилетия детективной работы до нескольких часов. Об этом сообщает Sky News.

Система под названием Soze, разработанная в Австралии, анализирует электронные письма, сообщения в социальных сетях, видео, финансовые отчеты и другие документы. Однако точность работы этой платформы пока не известна, что вызывает беспокойство, поскольку ИИ-модели часто выдают некорректные результаты или вымышленную информацию.

По данным Sky News, ИИ проанализировал доказательства из 27 «сложных» дел примерно за 30 часов. Это эквивалентно 81 году человеческого труда. Такие значительные показатели заинтересовали правоохранителей, которые часто сталкиваются с ограничениями персонала и бюджета.

Председатель Национального совета начальников полиции Великобритании Гэвин Стивенс прокомментировал потенциал использования системы:

«У вас может быть дело, которое кажется неразрешимым из-за огромного объема материала. Загрузив его в такую систему, вы получите оценку. Я думаю, это может быть очень полезно».

Несмотря на оптимизм относительно внедрения ИИ-инструментов, эксперты подчеркивают необходимость проверки их точности. ИИ в правоохранительной деятельности подвержен ошибкам и может приводить к ложным результатам. Например, одна из моделей, которая прогнозировала вероятность повторного преступления, оказалась неточной и предвзятой по отношению к чернокожим людям.

Также Комиссия по гражданским правам США недавно критиковала использование ИИ в полицейской работе из-за рисков ошибок и предубеждений.

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Источник: Futurism

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