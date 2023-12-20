Британский суд постановил, что искусственный интеллект не может быть «изобретателем» патентов

Ученый-компьютерщик Стивен Талер так и не смог получить патенты на изобретения, созданные его системой искусственного интеллекта, или как он сам ее назвал «машина для творчества» DABUS.

Ранее его попытка на регистрацию двух патентов (на контейнер для еды и фонарь) была отклонена Управлением интеллектуальной собственности Великобритании — на основании того, что «изобретателем должен быть человек или компания, а не машина». Талер подал апелляцию в Верховный суд страны, который в среду единогласно отклонил ее почти с той же формулировкой.

В письменном решении, как отмечает Reuters, судья Дэвид Китчин также отметил, что дело «не касается более широкого вопроса, должны ли быть патентоспособными технические достижения, созданные машинами, которые работают автономно и работают от ИИ».

Адвокаты Талера сказали, что постановление подтверждает, что патентное законодательство Великобритании «в настоящее время абсолютно непригодно для защиты изобретений, созданных автономно машинами ИИ, и, как следствие, абсолютно неадекватно для поддержки любой отрасли, которая полагается на ИИ в разработке новых технологий ».

В Управлении интеллектуальной собственности Великобритании приветствовали решение и разъяснение, которое оно дает «по закону о патентовании творений машин с искусственным интеллектом».

В начале года Талер проиграл аналогичную заявку в США, где Верховный суд отказался рассматривать жалобу на отказ Бюро патентов и товарных знаков выдать патенты на изобретения, созданные системой ИИ.

Джайлз Парсонс, партнер юридической фирмы Browne Jacobson, не участвовавший в деле, сказал, что решение Верховного суда Великобритании не является неожиданностью.

«В настоящее время решение не будет оказывать значительного влияния на патентную систему», — сказал он. «Это потому, что сейчас ИИ являются инструментом, а не агентом. Ожидаю, что это изменится в среднесрочной перспективе, но мы можем справиться с этой проблемой, когда она возникнет».

В другом деле в прошлом месяце Высокий суд Лондона постановил, что искусственные нейронные сети могут получить патентную защиту в соответствии с законодательством Великобритании.