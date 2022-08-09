Системы ИИ не могут патентовать изобретения — суд США

Федеральный окружной суд США подтвердил, что системы искусственного интеллекта не могут патентовать изобретения, поскольку они не являются людьми. Это решение является последним провалом в серии судебных баталий учёного-компьютерщика Стивена Талера за авторские права и патентование результатов различных программных инструментов ИИ, которые он создал.

В 2019 году Талер не смог защитить авторские права на изображение от имени системы ИИ, которую он назвал Creativity Machine. Это решение было оставлено в силе после апелляции Бюро авторского права США в 2022 году. В параллельном деле Патентное ведомство США в 2020 году постановило, что система ИИ Талера DABUS не мог быть законным изобретателем, потому что она не является «физическим лицом». Это решение затем было оставлено в силе судьей в 2021 году. Теперь федеральный окружной суд ещё раз подтвердил это решение.

В заключении суда судья Леонард П. Старк отмечает, что, на первый взгляд, можно подумать, что для разрешения этого дела потребуется «абстрактное исследование природы изобретения или прав, если таковые имеются, на системы ИИ». Однако по словам Старка, таких «метафизических вопросов» можно избежать, просто проанализировав текст Закона о патентах.

В Законе о патентах четко сказано, что только люди могут владеть патентами. Закон называет патентообладателей «физическими лицами». Этот термин по решению Верховного суда, «обычно означает человека, личность» (следуя тому, «как мы используем это слово в повседневном языке»). Кроме того, закон оперирует личными местоимениями — «сама» и «сам». Потому Закон не допускает «нечеловеческих изобретателей».

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«Закон о патентах требует, чтобы изобретатели были физическими лицами, то есть людьми», — пишет Старк.

Постановление подтверждает статус-кво патентного права в отношении ИИ в США и укрепляет медленно консолидируемое международное юридическое мнение. В последние годы и патентное ведомство ЕС и Высокий суд Австралии вынесли аналогичные решения (хотя в Австралии федеральный суд первоначально вынес решение в пользу ИИ как владельцев патентов).

Но Талер не сдаётся и намерен обжаловать решение окружного суда, критикуя его «узкий и текстуальный подход» к Закону о патентах.

Источник: The Verge