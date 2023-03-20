BSoD, замедление работы SSD и другие «улучшения» принесло недавнее обновление Windows 11 KB5023706

Очередное обновление Windows 11, которое должно было улучшить операционную систему, принесло множество проблем пользователям. Они столкнулись с падением производительности SSD (более чем наполовину), медленным подключением к беспроводным сетям, частым появлением «Синих окон смерти» (BSoD), некорректной работой программ.

Все эти проблемы принесло обновление KB5023706 для Windows 11 22H2 под кодовым названием Moment 2. Хотя по задумке разработчиков оно должно было обеспечить обычные улучшения, исправления и новые функции, включая панель поиска в диспетчере задач и панель задач, оптимизированную для планшетов.

В дополнение к заявленным улучшениям, обновление KB5023706 оказало существенное негативное влияние на некоторые твердотельные накопители. Некоторые пользователи жалуются, что скорость работы SSD упала вдвое и даже больше. Один из пользователей Reddit сообщил, что после установки обновления время загрузки увеличилось более чем вдвое – до 31 секунды. Ситуация нормализовалась после удаления KB5023706. Судя по всему, проблема проявляется на SSD Adata XPG SX8200 Pro ёмкостью 1 ТБ.

Microsoft осведомлена об этой проблеме и говорит, что «копирование больших файлов размером в несколько гигабайт может занять больше времени, чем ожидалось». Пользователи могут столкнуться с этой проблемной как при сетевом копировании через Server Message Block (SMB), так и при локальном копировании. При этом «Windows-устройства, используемые потребителями дома или в небольших офисах, вряд ли затронуты этой проблемой».

Microsoft намерена выпустить очередное обновление, чтобы устранить негативные последствия KB5023706. А до того времени владельцы затронутых систем могут либо удалить Moment 2, либо применять для копирования файлов инструменты, которые не используют диспетчер кеша (буферизованный ввод-вывод). Microsoft также опубликовала два «встроенных» инструмента командной строки, которые можно использовать в качестве временного решения:

robocopy \\someserver\someshare c:\somefolder somefile.img /J

xcopy \\someserver\someshare c:\somefolder /J

Источник: techspot