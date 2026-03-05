Будет играть за вас: Microsoft хочет создать ИИ-помощника для прохождения игр на Xbox

Microsoft подала патент на создание облачной системы, позволяющей игрокам передавать управление ИИ в играх на Xbox.





Патент под названием «Управление состоянием для сессий помощи в видеоиграх» демонстрирует функцию, которая позволяет игрокам обратиться за помощью к ИИ и временно передать ему полный контроль над игровым процессом на Xbox. В документе отмечается, что помощником также может выступать и другой человек, однако акцент делается преимущественно на искусственный интеллект.

Это не похоже на механику, подобную вызову другого игрока, как в играх серии Dark Souls или просьбу о помощи в многопользовательском режиме. Microsoft предлагает, чтобы ИИ полностью взял на себя управление и прошел сложный этап в игре, который не дается игроку.

Информация о патенте появилась на фоне смены руководства в игровом подразделении Microsoft, который возглавила Аша Шарма после Фила Спенсера и Сары Бонд. В одном из недавних заявлений новая руководительница пообещала, что не будет заполнять экосистему Xbox хламом, сгенерированным ИИ.





Патент на игрового ИИ-ассистента, правда, был изначально подан еще до ее прихода, в 2024 году. Microsoft не единственная, кто пытается создать подобную функцию. Sony также недавно запатентовала ИИ-помощника «Ghost Player», который среди прочего должен брать на себя управление игрой.

Пока это только патент и не факт, что Microsoft действительно возьмется за его разработку. Однако тенденция по передаче ИИ руководящих функций во многих технических сферах стремительно расширяется, так что вполне не исключено, что со временем в играх на Xbox появится свой ИИ-ассистент, который с радостью будет проходить игровой процесс за игроков.

Источник: Neowin