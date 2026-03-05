banner
Новости Игры 05.03.2026 comment views icon

Будет играть за вас: Microsoft хочет создать ИИ-помощника для прохождения игр на Xbox

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Гратиме за вас: Microsoft хоче створити ШІ-помічника для проходження ігор на Xbox

Microsoft подала патент на создание облачной системы, позволяющей игрокам передавать управление ИИ в играх на Xbox.


Патент под названием «Управление состоянием для сессий помощи в видеоиграх» демонстрирует функцию, которая позволяет игрокам обратиться за помощью к ИИ и временно передать ему полный контроль над игровым процессом на Xbox. В документе отмечается, что помощником также может выступать и другой человек, однако акцент делается преимущественно на искусственный интеллект.

Гратиме за вас: Microsoft хоче створити ШІ-помічника для проходження ігор на Xbox
Microsoft

Это не похоже на механику, подобную вызову другого игрока, как в играх серии Dark Souls или просьбу о помощи в многопользовательском режиме. Microsoft предлагает, чтобы ИИ полностью взял на себя управление и прошел сложный этап в игре, который не дается игроку. 

Информация о патенте появилась на фоне смены руководства в игровом подразделении Microsoft, который возглавила Аша Шарма после Фила Спенсера и Сары Бонд. В одном из недавних заявлений новая руководительница пообещала, что не будет заполнять экосистему Xbox хламом, сгенерированным ИИ. 


Патент на игрового ИИ-ассистента, правда, был изначально подан еще до ее прихода, в 2024 году. Microsoft не единственная, кто пытается создать подобную функцию. Sony также недавно запатентовала ИИ-помощника «Ghost Player», который среди прочего должен брать на себя управление игрой. 

Пока это только патент и не факт, что Microsoft действительно возьмется за его разработку. Однако тенденция по передаче ИИ руководящих функций во многих технических сферах стремительно расширяется, так что вполне не исключено, что со временем в играх на Xbox появится свой ИИ-ассистент, который с радостью будет проходить игровой процесс за игроков. 

Ранее мы писали, что новую руководительницу Xbox обвинили в использовании ИИ для ответов в соцсетях. В целом геймеры начали сомневаться в новой руководительнице Xbox Аше Шарми. Ее профиль за чуть более чем месяц набрал более 10 000 Gamerscore.

Cyberpunk 2077 появится в Xbox Game Pass, — намекает Microsoft

Спецпроекты
Розумна краса: як обрати ідеальний смарт-ґаджет у подарунок на 8 березня
Apple Watch: як підібрати розмір, характеристики та конфігурацію під образ життя. Поради від Алло

Источник: Neowin

Популярные новости

arrow left
arrow right
Владельцы ИИ дата-центров создают в США "теневую сеть" частных электростанций на газе
Конкурент Google: вышел новый ChatGPT Translate с поддержкой более 50 языков
Microsoft блокирует загрузку ISO-образов Windows 11 через Rufus и Fido
OpenAI представила GPT-5.3-Codex: "молниеносный" ИИ для кода с 1000 токенов в секунду
Microsoft внезапно отозвала премиум-подписку на Fallout 76 у владельцев Xbox
Cyberpunk 2077 появится в Xbox Game Pass, — намекает Microsoft
С совещаний не сбежать: Microsoft "спрятала" кнопку "Выход" в Teams
А поговорить? YouTube запустил "разговорный ИИ" на телевизорах
Игры для складных смартфонов: платформер, создание оригами и износ шарнира
ИИ Claude за 74 минуты создал веб-стартап с прибылью в $1000/месяц
Windows нет, а Copilot уже работает: Microsoft теперь активирует ИИ еще до установки ОС
Новая Fable выйдет осенью: видео геймплея и много информации об игре
ИИ-агент OpenClaw, несмотря на запрет, массово удалил письма директора Meta, но пообещал больше так не делать
Microsoft обновила "Блокнот" в Windows 11: создание таблиц и ИИ-стриминг
3D Viewer — все. Microsoft удаляет программу из Windows 10 и 11
Copilot начал самовольно читать "защищенные" конфиденциальные письма: виновата ошибка в коде Microsoft
Microsoft, Meta и Amazon будут платить "Википедии" за обучение ИИ — компании заключили соглашение
OpenAI прекращает поддержку GPT-4o и других "четверок" несмотря на возмущение пользователей
Google требует от работников, недовольных ИИ, добровольного увольнения
Найдено слово, которое заставляет отвечать ChatGPT лучше
Google Translate будет предлагать альтернативные варианты перевода
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить