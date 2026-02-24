После "накрутки" аккаунта новую руководительницу Xbox обвинили в использовании ИИ для ответов в соцсетях

Новая CEO Аша Шарма после назначения на должность продолжает наталкиваться на критику. Сейчас фанаты подозревают, что она использует ИИ для ведения своих соцсетей.





Пользователи заметили странные формулировки твитов, якобы их генерирует бот. Если это правда, то это противоречит собственным заявлениям новой СЕО об осторожном использовании ИИ в игровой индустрии.

На прошлой неделе руководитель Xbox Фил Спенсер покинул пост генерального директора игрового подразделения Microsoft, которую сразу возглавила Аша Шарма. Она имеет опыт преимущественно в сфере искусственного интеллекта и обещала не гнаться за краткосрочными выгодами от ИИ в играх. Позицию восприняли положительно, хотя ее поведение в соцсетях вызывает сомнения.

В обсуждении юзеры интересовались игровыми предпочтениями Шармы. Обычный разговор в интернете превратился в волну критики и шуток. Пользователи сразу стали подозревать, что ее аккаунт Xbox «накрутили», поскольку он странным образом чуть больше, чем за месяц набрал 10 000 Gamerscore. Более того, когда новый директор рассказывала о своих любимых играх, некоторые обратили внимание, что формулировки выглядят как сгенерированные.





Например, новая СЕО очень странно ответила на гифку пользователя Smash JT с мемом Тома Харди из «Безумного Макса». Аша написала: «Топ-3, мистер Харди?», якобы она обращается к актеру, а не к пользователю. Подозрения усилились, когда она поблагодарила за развернутый ответ в форме, которую пользователи также назвали «слишком похожей на ИИ». Позже она использовала эмодзи (указательный палец показывает вниз), который часто ассоциируют с чатботами вроде ChatGPT, хотя этот пункт может выглядеть «притянутым за уши».

Геймеры предполагают, что ее аккаунт ведет отдельный бот, который отвечает фанатам. В качестве примера приводят такой твит:

«[У вас] замечательный список. Я уже составила свой ТОП-3 в другом ответе. Halo, Valheim, 007. Прошло много времени с тех пор, как я играла в Chrono Trigger. Вы прошли все концовки? Спасибо за все детали. Я очень ценю это.»

Кроме того, ее недавний анонс об эксклюзивности игр также кажется пользователям «сгенерированной». Особенно на фоне того, что Xbox последние два года активно движется в сторону мультиплатформенных релизов.

Источник: Tech4Gamers