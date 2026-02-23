Новую руководительницу Xbox заподозрили в "накрутке" игрового профиля: она набрала 10 000 Gamerscore всего за месяц

Геймеры начали сомневаться в новой руководительнице Xbox Аше Шарми. Ее профиль за чуть больше чем месяц набрал более 10 000 Gamerscore.





Пользователи начали быстро разбирать её профиль, когда она сама показала свой тег игрока в соцсетях. Из первого достижения видно, что аккаунт создали 15 января — примерно за месяц до того, как она стала генеральным директором Xbox после ухода Фила Спенсера. За это время она успела поиграть в различные проекты и набрать более 10 тысяч Gamerscore.

Интернет-детективы заметили странную активность в профиле Шармы: полное прохождение Firewatch и Ball x Pit, причем в последней она якобы наиграла 43 часа за неделю. Есть и редкие ачивки в Minecraft, а также постоянные прыжки между различными случайными играми. Некоторые предполагают, что здесь могли использовать легкие достижения или трюки, например, специальные серверы в Minecraft для быстрого фарма.

При этом часть игр касается очень «правильных» франшиз. До своего официального назначения Шарма уже якобы набрала более 10 000 Gamerscore в Halo, Forza, Fallout и Borderlands. Это ключевые франшизы Xbox, и именно поэтому многие решили, что профиль специально формируют, чтобы показать ее как «свою» в геймерском сообществе.

Фанаты вспомнили Borderlands 2, и Шарма сразу ответила: «сегодня попробую». Прошло чуть больше часа и профиль показал, что игра запущена. Когда кто-то пошутил, что аккаунт может быть искусственно сгенерированным, она ответила в стиле робота: «Бип-буп-бип-буп». А еще назвала свои любимые игры — Halo, Valheim и Goldeneye.





Ее список друзей в профиле небольшой, но среди них есть сотрудники Xbox, например, старший менеджер по соцсетям и сам Спенсер. Несмотря на подозрения относительно манипуляций, доказательств нет. Поэтому одни игроки считают это подготовкой к новой роли, другие думают, что аккаунт специально прокачивают, чтобы сделать ее ближе к сообществу.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Insider Gaming