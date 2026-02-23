banner
Новости Игры 23.02.2026 comment views icon

Новую руководительницу Xbox заподозрили в "накрутке" игрового профиля: она набрала 10 000 Gamerscore всего за месяц

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Нову керівницю Xbox запідозрили в "накрутці" ігрового профілю: вона набрала 10 000 Gamerscore всього за місяць

Геймеры начали сомневаться в новой руководительнице Xbox Аше Шарми. Ее профиль за чуть больше чем месяц набрал более 10 000 Gamerscore.


Пользователи начали быстро разбирать её профиль, когда она сама показала свой тег игрока в соцсетях. Из первого достижения видно, что аккаунт создали 15 января — примерно за месяц до того, как она стала генеральным директором Xbox после ухода Фила Спенсера. За это время она успела поиграть в различные проекты и набрать более 10 тысяч Gamerscore.

Интернет-детективы заметили странную активность в профиле Шармы: полное прохождение Firewatch и Ball x Pit, причем в последней она якобы наиграла 43 часа за неделю. Есть и редкие ачивки в Minecraft, а также постоянные прыжки между различными случайными играми. Некоторые предполагают, что здесь могли использовать легкие достижения или трюки, например, специальные серверы в Minecraft для быстрого фарма.

Нову керівницю Xbox запідозрили в "накрутці" ігрового профілю: вона набрала 10 000 Gamerscore всього за місяць
Аккаунт новой руководительницы Xbox

При этом часть игр касается очень «правильных» франшиз. До своего официального назначения Шарма уже якобы набрала более 10 000 Gamerscore в Halo, Forza, Fallout и Borderlands. Это ключевые франшизы Xbox, и именно поэтому многие решили, что профиль специально формируют, чтобы показать ее как «свою» в геймерском сообществе.

Фанаты вспомнили Borderlands 2, и Шарма сразу ответила: «сегодня попробую». Прошло чуть больше часа и профиль показал, что игра запущена. Когда кто-то пошутил, что аккаунт может быть искусственно сгенерированным, она ответила в стиле робота: «Бип-буп-бип-буп». А еще назвала свои любимые игры — Halo, Valheim и Goldeneye.


Ее список друзей в профиле небольшой, но среди них есть сотрудники Xbox, например, старший менеджер по соцсетям и сам Спенсер. Несмотря на подозрения относительно манипуляций, доказательств нет. Поэтому одни игроки считают это подготовкой к новой роли, другие думают, что аккаунт специально прокачивают, чтобы сделать ее ближе к сообществу.

Геймер витратив $20 000 і 20 років, щоб зібрати всю бібліотеку ігор для Xbox 360

Источник: Insider Gaming

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Не люблю людей, которые портят чужие творения": Свен Винке хочет создать новый Metacritic для оценки обозревателей видеоигр
Более 700 геймеров обменяли свою кровь на бесплатную копию Vampires: Bloodlord Rising
CDPR показала "распаковку" юбилейной коллекции Cyberpunk 2077: минимум $150, но без игры
Энтузиаст создал игры для BIOS: UEFI выключит ПК, если не пройти
Obsidian хочет сократить разработку игр до 3-4 лет использованием "старых" технологий
Monster Hunter Wilds: найдена странная и простая причина низкой производительности, мод улучшает ее вдвое
Epic Games Store отдает культовую RPG про детектива с амнезией
Плавность движений: утилита ShaderBeam имитирует ЭЛТ-экран на мониторах с высокой частотой обновления
"Встретил прекрасную женщину": долгожданный инди-хит All Living Things отложили, потому что разработчик влюбился
У игрока дважды взломали аккаунт PSN со сложным паролем и 2FA из-за старой транзакции
"Очень много огня": Свен Винке заспойлерил финал Divinity
В Steam стартовал Фестиваль настольных игр: множество демо и скидки до 80%
Игру Rainbow Six Siege захватили хакеры — Ubisoft отключила все серверы
"Все как Толкин прописал": арты отмененной игры "Властелин колец" показали гавань Умбар и заезд "Брыкливый пони"
Разработчик Highguard уволил "большинство" команды через 2 недели после запуска
Пейзажи новой Fable раскрывают увеличенный масштаб игры
Исследование: геймеры, играющие 10+ часов в неделю, чаще страдают от ожирения
Intel готовит процессоры Core G3 на Panther Lake для портативных консолей: до 14 ядер CPU и 12 ядер GPU Xe3
"Война никогда не меняется": Рон Перлман вернулся в "Фолаут"
Сервис HowLongToBeat назвал игру, которую чаще всего проходили до конца в 2025 году
Мы уже видели Fallout 5? Актер Гуля рассказал, являются ли события сериала Amazon будущей игрой Bethesda
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить