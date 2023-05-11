Будущее Google Поиска — больше генеративного ИИ, который кардинально изменит поисковую выдачу

На конференции для разработчиков Google I/O 2023 компания уделила много внимания искусственному интеллекту – представив большую языковую модель нового поколения PaLM 2, анонсировав обновленный чат-бот Bard и показав, какие новые ИИ-функции будут доступны в Workspace. Однако Поиск Google – это основной источник прибыли компании и, конечно, здесь тоже не обошлось без современных технологий.

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Поисковая система Google уже вскоре пополнится функциями генеративного ИИ, которые сделают поиск, по словам компании, более «умным» и «более простым».

В верхней части главной страницы поиска появится инструмент Snapshot, который будет обобщать результаты поиска, предлагая релевантные ссылки, резюме продуктов, изображения и т.д.

Generative AI capabilities in Search are especially helpful when deciding what to buy. They tap into Google’s Shopping Graph, the world’s most comprehensive dataset of constantly-changing products, sellers, brands, reviews and inventory. #GoogleIO pic.twitter.com/IM8HLV090N — Google (@Google) May 10, 2023

Также в Поиске будут доступны подсказки по коду с фрагментами для более быстрого написания кода (доступны ответы о таких языках программирования, как Java, Go, Python, Javascript, C++, Kotlin, shell, Docker и Git).

Еще одна новая функция позволит вставлять результаты поиска непосредственно в электронную таблицу, а использование вкладки Perspectives позволит просматривать результаты исключительно из соцсетей и форумов – длинные и короткие видео, изображения и текстовые публикации и т.д. В некоторых результатах поиска может появиться карусель этих результатов – графически похожая на модуль «Истории».

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Новый опыт в Поиске Google называет Search Generative Experience или SGE и сначала планирует представить его через Search Labs с доступом через список ожидания. Первых тестировщиков допустят в ближайшие недели.