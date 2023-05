Будущее Google Поиска — больше генеративного ИИ, который кардинально изменит поисковую выдачу

На конференции для разработчиков Google I/O 2023 компания уделила много внимания искусственному интеллекту – представив большую языковую модель нового поколения PaLM 2, анонсировав обновленный чат-бот Bard и показав, какие новые ИИ-функции будут доступны в Workspace. Однако Поиск Google – это основной источник прибыли компании и, конечно, здесь тоже не обошлось без современных технологий.

Поисковая система Google уже вскоре пополнится функциями генеративного ИИ, которые сделают поиск, по словам компании, более «умным» и «более простым».

В верхней части главной страницы поиска появится инструмент Snapshot, который будет обобщать результаты поиска, предлагая релевантные ссылки, резюме продуктов, изображения и т.д.

Generative AI capabilities in Search are especially helpful when deciding what to buy. They tap into Google’s Shopping Graph, the world’s most comprehensive dataset of constantly-changing products, sellers, brands, reviews and inventory. #GoogleIO pic.twitter.com/IM8HLV090N

— Google (@Google) May 10, 2023